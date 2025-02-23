政院擬27日對總預算提覆議　王鴻薇：可以預測會以失敗收場

▲王鴻薇預測政院提的覆議案會以失敗收場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今年度中央政府總預算案遭藍白在野陣營大幅刪減，使得各部會輪番哭窮，行政院研擬對立法院三讀通過114年度中央政府總預訴提出救濟手段，針對總預算提出覆議已列入考量，且由於28日提出覆議的最後期限，因此27日政院會很有機會送出覆議案。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今（23日）表示，這是意料中事，立法院會依規定處理，但可以預測會以失敗收場。

立法院已將今年度中央政府總預算送至行政院，行政院正研擬救濟手段，其中覆議已列入考量。由於覆議須在10天內提出，適逢228連假，估計27日行政院會就有機會送出覆議案，但政院對外強調，持續研議合法合憲救濟手段。

王鴻薇諷刺，這是意料之中的事，但行政院相關的說法完全禁不起考驗，例如說總預算刪減幅度是歷史最高，可是今年度給予行政院的中央政府總預算的歲出也是創下史上新高，如果前總統蔡英文可以做，為什麽總統賴清德不能做。

王鴻薇指出，行政院也說今年的預算凍結數太高，但國民黨團也舉出實例，過去非常多的年度也都遠高於今年，為什麼像是當年的馬政府可以做，現在的賴政府就不能做。

王鴻薇強調，中央政府總預算歷年來都有凍結、刪除，前總統馬英九時代、蔡英文時代都有，且條件也沒有現在賴政府這麼好，所以賴總統讓行政院提出覆議，是要自證比蔡英文、馬英九更加的無能嗎。行政院要提覆議案，立法院會依規定處理，但是可以預測，會以失敗來收場。

