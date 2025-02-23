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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠議員助理領銜罷免藍委　藍營爆：找涉毒、染毒被捕的人宣講

▲▼國民黨籍南投立委游顥。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨籍南投立委游顥。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟民主連合等民團今（23日）在南投號召青鳥舉行「內地立委濫權究責會」，點名國民黨立委馬文君、游顥在立法院連署推動各項讓台灣民主倒退的亂台法案。游顥辦公室媒體主任陳姸馨對此批評，民進黨未記取草屯鎮長補選的教訓，再一次「找外地人來罵南投人」，還是找在校園內交易毒品、因染毒被捕的羅宜來宣講，如何令南投人信服？

陳姸馨表示，符合集會遊行法所辦理的集會遊行，基於保障表意自由，游顥均予尊重。對於民進黨和青鳥主張罷免南投立委，民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴是「一顆老鼠屎壞了一鍋粥」，用南投縣議員的資源聘用公費助理，作為此次罷免立委游顥的領銜人。

陳姸馨質疑，地方上民眾、機關甚至公開資料訊息都不曾看到該助理以議員助理身分出現，看到的都是搞罷免、求連署，縣議員助理專責罷免行動，陳玉鈴還要說不是民進黨主導？民進黨立委林岱樺疑涉詐領助理費已遭檢調大動作搜索，呼籲陳玉鈴慎思，莫要涉吸金集團詐騙案還未結束，再添一樁。

南投縣議員兼民眾黨黨部主委簡千翔認為，地方黨部主委除要處理地方黨務，更應將作為民選公職服務選民的工作放在優先第一位，絕不能將黨意凌駕在民意之上。過去一年南投縣長許淑華與縣議會府會和諧，共同拚民生經濟，造福老者社福政策，提供南投青年創業輔導、工作、成家資源，中央有游顥、馬文君兩位立委協助，實現中央地方一條線，大大加速地方建設的效率及流暢度，是南投縣民之福。

簡千翔說，這一年民進黨不斷在南投破壞和諧、激化仇恨、撕裂社會，只會讓選民更加反感、冷漠，只剩下綠營同溫層自嗨，絕對不是南投人想要的，更有可能讓2026九合一選舉民進黨在南投慘敗。

南投市民代表江秀春則說，市民對民進黨大罷免普遍反感，就是「輸不起」，且近日民進黨罷免連署行動遊街宣講，民眾也都無感，甚至反映太吵，影響居民生活，也不願這群青鳥聚集，多數非公用場地也都不願意借用，甚至主動把青鳥趕走。可見南投人對於罷免南投立委的排斥已到了一個極致，希望亂源停止，讓南投恢復平靜。

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