揭曹興誠信用破產案例又一樁　翁曉玲：說好的1500萬捐清大了嗎

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

聯電創辦人曹興誠大陸小三風波擴大，從起初堅稱，「AI如此發達的時代，什麼圖片都可造假」，到最後發現火燒不止，只好承認女方是「以前交往的中國女朋友」。國民黨立委翁曉玲今（23日）指出，曹興誠不僅私德有問題，而且也無誠信，1995年，前清大校長沈君山與曹興誠對弈，雙方約定贏一個子捐一萬元，沈君山最後贏了50子（50萬美金），為清華募得台幣一千五百萬元，但直到現在，清大仍是沒收到曹興誠的捐款。

翁曉玲表示，曹興誠的緋聞私密照，從他一開始否認與大陸女友親密照片的真實性，說是AI合成照片是假的，沒隔多久就改口承認有大陸女友和私人照片這事，他不僅不知反省，還又將私密照事件牽拖到是與中共陰謀有關，這種私德不佳的人竟然去當中華文化總會的執委，真是令人不齒。

翁曉玲續指，曹興誠不僅私德有問題，而且也無誠信。「卡神」楊蕙如日前曾發文批評曹興誠，曹說要捐1億美金保衛台灣，搶盡版面，但現在卻拿不出捐款明細。其實曹興誠口頭上喊說捐款，卻無捐款之事實，應不只這一樁，恐怕是慣犯了。話說30年前（1995），前清大校長沈君山曾為了幫助清華大學募款，而與曹興誠對弈。當時聯電董事長曹興誠向沈君山挑戰下圍棋，約定贏一個子捐一萬元。沈君山以為一萬元是台幣，後來才弄清楚是美金計價，最後贏了50子（50萬美金），為清華募得台幣一千五百萬元，傳為教育界美談。

翁曉玲感嘆，只是，清華大學後來有拿到這筆捐款嗎？據了解，直到現在，清大應是沒收到曹興誠的捐款，早不指望曹興誠履行承諾了。這些年來曹興誠的言行舉止備受爭議，看起來既不是殷實的商人、也不是個有德行和誠信之人，現在又淪為民進黨的打手。但賴清德卻相當重用他，不僅邀他擔任「全社會防衛韌性委員會」顧問，還聘他擔任「中華文化總會」執委去發揚台灣文化，莫非是物以類聚、臭味相投？

翁曉玲批，看看曹興誠，回憶沈君山，君子與小人之別，昭然若揭，「沈校長若地下有知，當會不屑這位當年與他對弈、言而無信的曹興誠。」