賴清德揪烤肉趴綠委開心曬合照　林俊憲：直接闢謠不合傳言

▲綠委出席總統賴清德烤肉趴。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期即將開議，身兼民進黨主席的總統賴清德自掏腰包邀請黨籍立委至官邸吃烤肉。與會的林俊憲表示，近來總有很多藍營人士喜歡揣測，民進黨內誰與誰不合、誰做了什麼誰又不高興，講得一副煞有其事，「我想今天的聚會，就是最直接的闢謠。」

2026高雄市長選戰民進黨群雄並起，原本各民調皆領先的民進黨立委林岱樺卻疑因涉貪遭檢方調查，時機點太過敏感，引來外界揣測是否為黨內初選腥風血雨的開端，甚至有「今日林岱樺，明日陳亭妃」的耳語，暗示民進黨內「非賴系」都可能出問題。

對此，總統府強力駁斥政治介入司法，陳亭妃23日也到總統官邸烤肉，並跟賴清德自拍；林岱樺也出席餐敘，據民進黨團幹事長吳思瑤轉述，現場氣氛輕鬆自在，賴清德也未有談及大罷免或司法個案。

林俊憲說，今天賴清德在官邸和大家聚會，當然了，除了敘舊，大家一定會談到如今立法院的狀況，以及未來的應對策略。近來總有很多藍營人士喜歡揣測，民進黨內誰與誰不合、誰做了什麼誰又不高興，講得一副煞有其事，但今天的聚會，就是最直接的闢謠。

林俊憲表示，只要是民進黨的一份子，無論身在哪個位置，都只有一個共同的最高目標，一起守護好台灣這片土地，其他的都是其次。這也才是民眾長久以來支持民進黨，最重要的理由，要始終謹記。