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賴清德今揪官邸烤肉趴　綠委帶紅豆餅曝合照喊好吃

▲總統賴清德與多位民進黨立委合照。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

▲總統賴清德與多位民進黨立委合照。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期即將於25日開議，身兼民進黨主席的總統賴清德23日邀黨籍立委中午於總統官邸烤肉。民進黨立委郭國文也特地攜帶萬丹紅豆餅前往，並曝光現場照片，氣氛看起來相當融洽。

郭國文表示，今天剛好是同黨的鍾佳濱生日，他也帶了萬丹的紅豆餅前往烤肉餐敘，分享給其他同仁與賴清德。

郭國文在臉書分享照片，儘管天空不作美，但幾名綠委包括李坤城、許智傑等都開心合照，賴清德也在其中，看起來氣氛輕鬆愉快。

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