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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

火線人物／從國會孫燕姿到仙姑　林岱樺三戰高雄首長怎渡司法關？

▲民進黨立委林岱樺交保候首現身。（圖／記者吳世龍攝）

▲民進黨立委林岱樺交保後首現身。（圖／記者吳世龍攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨高雄市長2026年選舉群雄並起，支持者紛紛憂心重演2018年內戰慘況，雖身兼民進黨主席的總統賴清德多次要求黨內同任克制，但原民調穩定領先的民進黨立委林岱樺，現在卻因疑涉詐領助理費、捲政治獻金案遭檢方調查，時機點敏感，外界不免有山雨欲來之感，而身在其中的林岱樺更直指這是「政治干預司法、司法干預初選」。曾二度問鼎地方首長的林岱樺，如今再戰卻被爆貪污，會越挫越勇抑或黯然退出，都將為民進黨地方大選投下震撼彈。

林岱樺從政逾20多年，父親為前高雄縣鳳山市長林三郎。林岱樺在踏入政壇前，曾在父親身邊擔任幕僚，累積政治經驗，2001年在父親推薦下參選立委，那年她才30歲，由於外型亮眼，形象清新，留著一頭短髮，還被外界形容為「國會孫燕姿」。

初試啼身就有好成績的林岱樺，當時與新潮流走得近，但她性格剛硬、獨行，後漸被視為「孤鳥」立委，直到2024年才加入正國會。對此，林岱樺曾自評，她不喜歡交際應酬，生活不是立法院就是高雄，主要都是工作，在台北政治圈確實沒有太大的交友圈。事實上，對於2026選戰，新潮流、菊系就傳出有意整合出一人，與林岱樺一拚高下，不難想像她在黨內「人和」的問題。

林岱樺也時常爆出爭議言論，曾說放生不是棄養，要求民眾若無法飼養動物，政府應負收容責任，但時任林務局長林華慶堅持棄養就是違法，讓林岱樺開嗆「局長，你現在是在跟我對幹逆？」而在討論宗教團體是否該接受監督時，林岱樺也跳出來表示，「佛教已有2500年，比丘、比丘尼有五百條戒律，為何還要被世俗法律規範？他們的道德面早超越憲法。」此外，林岱樺在墮胎、同婚議題上也與民進黨不同調，從「國會孫燕姿」變成「仙姑」，也被黨內人士貼上「不夠進步」的標籤。

不過，林岱樺靠著扎實的地方服務雄霸一方，為選民服務盡心盡力，常訓斥行政機關，辦公室還曾因處理民眾陳情信用卡遭盜刷的6萬5千元，協商3小時未果，銀行方一度報警稱遭軟禁。林岱樺對自己要求高，也希望身邊的人全力以赴，就有立院人士透露偶爾會聽到在她身邊工作壓力很大等語，也可由此窺知她一絲不苟的性格，但就是因為這樣的嚴謹，讓她贏得選區民眾的支持與青睞。

林岱樺擁有基層實力，也多次挑戰更上一層樓，卻都擦肩而過。2008年9月4日，林岱樺參選高雄縣縣長，黨內初選民調中名列第一，成功獲得提名，但隨著2009年6月底高雄縣市合併，原訂於同年12月5日舉行的高雄縣縣長選舉隨之取消；2016年，林岱樺捲土再戰，表態爭取民進黨高雄市市長初選提名，最後僅敗給陳其邁，位居第二。而今，第三度爭取提名的她，早早備戰，卻被貪污陰霾籠罩，面對政治生涯中的一次重大考驗，能否突破這次的法律風暴，之後的發展都將牽動民進黨2026選戰。

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