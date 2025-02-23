陸男遭誤診肝癌「切掉膽囊」　好肝衰被化療三次

▲大陸「黑心名醫」劉翔峰也與此案有關。（圖／翻攝微博）



文／香港01

長沙瀏陽的張先生與中南大學湘雅二醫院的一場民事訴訟近日判決出爐，湘雅二醫院應該為該院醫生的診療過錯擔責，賠償張先生因該院診療行為產生的全部損失共計57萬餘元（人民幣，下同）。

值得關注的是，有名的「黑心名醫」劉翔峰是張先生動手術時的第一助手及管床醫師。後來張先生進行化療，則是遵照劉翔峰的醫囑。2022年，曾是中南大學湘雅二醫院副主任醫生劉翔峰被指涉及亂切病人器官以收取高額醫藥費，引發輿論震動，判決指出他曾為6名不具備相關手術指徵的患者實施手術，致5人重傷、九級傷殘，劉翔峰以故意傷害罪、受賄罪等判監17年，並處罰金42萬元。

根據近日披露的此案判決書，張先生當初身體並無任何不適，因常規體檢發現「肝佔位7天」，到中南大學湘雅二醫院檢查。醫生懷疑是肝癌，但隨後手術探查確認張先生只是罹患血管瘤、未見惡性腫瘤。醫生卻仍對張先生進行了抗腫瘤治療，在他腹部埋置了化療泵，並切除了膽囊。

此後，張先生又遵照管床醫師劉翔峰的醫囑，進行了三次化療。一年多後，張先生只得切除部分肝臟，取出了化療泵，後來被鑑定為九級傷殘。

2014年11月3日，張先生住院治療6天後出院，治療總費用為6萬6296.47元。術後，張先生前往湘雅二醫院進行三次化療，三次化療醫療費總額為1萬4275.95元。

劉大華律師介紹，張先生在湘雅二醫院做手術時，劉翔峰是手術第一助手及管床醫師。後來張先生進行化療，則是遵照劉翔峰的醫囑。

然而，幾次化療之後， 張先生的肝臟嚴重受損，2016年4月18日，他住進了湖南省人民醫院感染科治療。同年4月26日，張先生在該院肝臟外一科實施了腹腔鏡右肝後葉切除術，同時移除腹壁化療幫浦。

▼劉翔峰曾被醫院當成正面人物宣傳。（圖／翻攝微博）



2022年8月，劉翔峰因在醫療過程中涉嫌嚴重違法被查，張先生意識到自體疾病可能有診斷問題。隨後，他在劉大華律師指導下，到湘雅二醫院處調取了自己的部分住院病歷，於2023年1月5日向長沙市芙蓉區法院申請鑑定。

該案庭審中，湘雅二醫院曾以病人未向他們主張過權利，本案已過訴訟時效為由抗辯。劉大華介紹，「時效」問題確實是本案中一大爭議重點。

但法院審理認為，根據事發當時的法律《民法通則》第一百三十六條規定：身體受到傷害要求賠償的訴訟時效期間為一年。第一百三十七條規定：訴訟時效期間從知道或應知道權利被侵害時起計算。

從案件事實來看，張先生於2014年10月28日前往湘雅二醫院就診，後於2016年4月18日前往湖南省人民醫院就診，期間儘管損害後果的客觀事實已經存在，但張先生作為普通百姓，主觀上對醫學常識的認知能力有限。

2022年8月主治醫師劉翔峰遭爆出在醫療過程中涉嫌嚴重違法，張先生遂意識到自體疾病可能有診斷問題，因此本案的訴訟時效應從2022年8月開始計算。張某於2023年1月5日向該院申請鑑定，鑑定期間訴訟時效中斷。 2024年4月24日，張某向該院提起訴訟，未超過法定的訴訟時效保護期間。

法院最終認定，湘雅二醫院應賠償張先生因診療行為產生的全部損失，判決被告中南大學湘雅二醫院向張先生賠償各項損失共計57萬2044.77元；賠償張先生精神損害撫慰金2萬元。

劉大華介紹，張先生的這起民事索賠案於2025年1月下判，現在已經生效，目前湘雅二醫院已經賠償到位。

據早前報導，綜合網民在各討論區說法，2022年前任職於中南大學湘雅二醫院的劉翔峰頻繁對病人進行高額治療、對急診病人實施機器手術。發現病人有異物傾向的，劉翔峰通常都按腫瘤先開化療，對腸梗阻手術也進行得較為隨意。有網民曾透露，52歲病患張愛國因罹患直腸癌，被劉安排切除腫瘤手術，劉還執意做直腸造口術，導致張每天身上都需掛著「屎袋」。

劉翔峰更在手術後表示，需要自費購買營養粉幫助恢復。張愛國的妻子不疑有他，便前往指定地點購買。但其後張愛國妻子才發覺自己高價購入的是普通的蛋白粉。

據法院，劉翔峰在湘雅二醫院工作期間，為牟取額外手術費用，單獨或夥同被告人羅原燈誇大患者病情、虛構患者病徵，給6名不具備相關手術指徵的患者實施手術，致5人重傷、九級傷殘，1人輕傷；利用職務便利，在引進幫助醫療產品上提供幫助醫療服務。

2024年長沙市中級法院一審判決以受賄罪、故意傷害罪等罪名劉判處劉翔峰有期徒刑17年，並處罰金42萬元。

【本文獲《香港01》授權轉載。】