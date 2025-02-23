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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德自掏腰包請綠委吃烤肉僅6缺席　喊話「從政不要忘記初衷」

▲綠委出席總統賴清德烤肉趴。（圖／翻攝黃捷臉書）

▲綠委出席總統賴清德烤肉趴。（圖／翻攝黃捷臉書）

記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期即將開議，身兼民進黨主席的總統賴清德邀請黨籍立委至官邸吃烤肉。與會的民進黨團幹事長吳思瑤說，賴清德自掏腰包請大家吃烤肉，過程中氣氛輕鬆，談話中則涉三大面向，除了面對當前的政局為綠委加油打氣，也講到國際局勢及中國的威脅，而今只有6名委員缺席，包括蔡其昌、楊曜、劉建國、王定宇、陳素月、陳冠廷，都是因為有行程無法到場，也都有事先報備。

▲▼民進黨立委吳思瑤轉述總統賴清德烤肉趴。（圖／記者皮心瑀攝）

▲民進黨立委吳思瑤轉述總統賴清德烤肉趴。（圖／記者皮心瑀攝）

吳思瑤指出，總統今天依照慣例，每個會期的開始都會跟黨籍的立委交流餐敘，今天別出心裁邀請大家來到總統官邸烤肉，國民黨的人在質疑說預算被大砍，怎麼還有經費來烤肉，但賴清德上任後三次跟民進黨團的黨籍立委的聚會都是自掏腰包，並沒有使用到任何的公帑。

吳思瑤指出，今天包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君都一起來跟黨籍的委員做交流，而總統的談話大概涉三個面向，第一，針對新會期的國會運作，賴清德表示，在台灣最關鍵的時刻，民主進步黨的每一個從政人士都要一本初衷，都要做為台灣的主權、民主守護的最堅定的力量，也引用了美國前總統約翰甘迺迪的一句名言，「不要問國家為你做了什麼，要問你為國家做了些什麼」。

第二，對於美國總統川普的新政，賴清德也請大家安心，整個執政團隊都會做好最妥適的因應，他也期許大家能把它解讀為對台灣一個正向的機會，把衝擊當作歷史的機遇，好好在這個歷史的機遇上，把台灣做大，把台灣做好。

第三，賴清德談到對中國的關係，他再次的強調，這個關鍵的時刻，中國對於台灣併吞侵略各項威嚇的手段不減反增，所以要有更堅定的信念來帶領國家跟人民，所以重要的就是強大國家國防跟國安的力量，再來是強化經濟的韌性，最終跟民主同盟的國家強化各方面的合作。

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