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盧秀燕鬆口「2月訪日」！　《日經》：下屆總統熱門人選

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕將於2月訪日。（圖／記者游瓊華攝）

記者王佩翊／編譯

台中市長盧秀燕20日接受《日本經濟新聞》訪問時透露，預計2月底前出訪日本，屆時將與當地政府及企業界人士會面。報導稱，盧秀燕是國民黨內備受矚目的「下一屆總統」熱門人選，因此此行也被解讀為拓展國際人脈的重要一步。

《日本經濟新聞》報導指，盧秀燕曾任電視記者與新聞主播，1998年當選立法委員，2018年轉戰地方政治，成功當選台中市長。她表示，「日本是台灣最重要的夥伴，非常期待這次出訪。」這將是她擔任市長以來的首次訪日行程，計畫前往東京及名古屋等地。

盧秀燕的家族與日本有深厚淵源，外祖父曾赴日留學，而母親更曾在日本度過童年。此外，她的父親來自山東，與中國本土也有密切聯繫。

在政治立場上，盧秀燕與執政黨民進黨保持距離，並批評總統賴清德在美國總統川普再度上任的情況下，過度關注政治議題，忽視國際情勢變化。對於2028 年總統大選，她並未正面回應是否參選，僅表示「感謝外界的期待」，但強調目前專注於市長任期，暫無規劃參選。

盧秀燕2024年以台中市長身分首度訪美，引發外界關注。報導指出，根據慣例，通常有意角逐總統大位的台灣政治人物，往往都會透過訪美展現國際布局，因此外界也不免開始觀察她的動向。

國民黨預計於2025年下半年舉行黨主席選舉，有人猜測她可能會先角逐黨魁，為2028年總統大選鋪路。對此，她僅回應，「仍在考慮中。」

盧秀燕強調，她主張「全球外交」，認為「台灣的主權沒有討論空間，不能依附任何國家」，與美中都保持適當距離。

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