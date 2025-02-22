「我食指比那短」挨批噁男！名醫PO兒對話：不必為hater懲罰自己

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「我食指比那短」挨批噁男！劉偉民PO兒對話：不必為hater懲罰自己

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉偉民）

▲知名婦科醫因發文引發爭議。（圖／翻攝自FB／劉偉民）

記者閔文昱／綜合報導

知名婦產科醫師劉偉民日前發文，稱一位面容姣好的輕熟女看診時，被觸碰到陰道深處沾黏部位時發出「嬌痛聲」，他便詢問「妳和男友做愛時嗎？」「奇怪，我的食指比一般男人那裡短很多耶！」用字遣詞遭網友炎上。對此，劉偉民PO出兒子在家人群組裡分享的一段話，似乎是回應近日陷入風波的心境。

劉偉民19日在臉書發文，稱門診來了一名面貌姣好的輕熟女，因為子宮內膜異位症前來看診，在內診時被接觸到陰道深處沾黏部位，立刻發出「嬌痛聲」。劉偉民因此詢問患者：「妳和男友捉i時會痛嗎？」患者則回答醫師：「不會耶，可能他們都太短」，劉偉民接話：「奇怪，我的食指比我那裡短很多耶…」

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該則發文引起網友留言開批，「講話噁心當自己幽默，噁男書讀多了還是很噁很噁」、「說實在看了不覺得好笑，還讓我皺了眉頭」、「身為醫生發表這種自以為幽默的言論，真的好噁心。」

事件炎上後，劉偉民今（22日）也在社群平台PO出一段對話截圖，內容顯示「當碰到心煩的瑣事，養成習慣去想『這狀況有什麼正面意義？』、『看來世界要教我一件事，我得聽清楚學起來』」。他也在文中表示，這是兒子在家人的群組裡分享的一段話，「當然不必為hater (仇恨者)的話語懲罰自己，永遠會對人性抱著正向的看法」。

針對失言風波，劉偉民受訪時表示，自己完全沒有性騷擾的意圖，當時該名患者因子宮內膜異位症就醫，他依照程序進行內診，碰觸到患者嚴重沾黏處時，患者立即反應疼痛，於是他根據專業判斷詢問患者性交時是否也會疼痛，患者回應，「不會，可能他們都太短」。

劉偉民表示，患者的回應讓他覺得好笑，並認為患者在開玩笑，因此順著話題說自己的食指應該比普遍男性短。此言一出，現場的兩位護理人員也跟著笑了起來。劉偉民認為這只是診間內的趣聞，可能用字過於直接，才讓外界誤解感到不舒服，如果患者當下感到不舒服或認為受到性騷擾，可以向他提告。

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