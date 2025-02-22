婦科名醫內診開黃腔「我食指比那短」！一票女患者驚+1：遇過

▲知名婦科醫因發文引發爭議。（圖／翻攝自FB／劉偉民）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名婦產科醫師劉偉民經常在社群平台分享日常，近日他發文，稱一位面容姣好的輕熟女看診時，被觸碰到陰道深處沾黏部位時發出「嬌痛聲」，他便詢問「妳和男友做愛時嗎？」「奇怪，我的食指比一般男人那裡短很多耶！」用字遣詞遭網友炎上，紛紛開批「講話噁心當自己幽默」、「不覺得好笑，還讓我皺了眉頭」。

劉偉民19日在臉書發文，稱門診來了一名面貌姣好的輕熟女，因為子宮內膜異位症前來看診，在內診時被接觸到陰道深處沾黏部位，立刻發出「嬌痛聲」。劉偉民因此詢問患者：「妳和男友捉i時會痛嗎？」患者則回答醫師：「不會耶，可能他們都太短」，劉偉民接話：「奇怪，我的食指比我那裡短很多耶…」

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該則發文引起網友留言開批，「講話噁心當自己幽默，噁男書讀多了還是很噁很噁」、「說實在看了不覺得好笑，還讓我皺了眉頭」、「身為醫生發表這種自以為幽默的言論，真的好噁心。」

其中，一名女網友在社群平台上貼出劉偉民發文截圖表示，「我吐了，北醫婦產科名醫，女生們請避開」，之後再次發文「劉偉民醫生回覆：是病患先開玩笑的。他覺得很委屈。喔，是嗎？要再回顧一次問話順序嗎？」結果被劉偉民公開資訊點名，「完全沒想到自己會捲入政治甚至捲入罷免案…網友說第一個爆料的人是她…」

對此，原PO並沒有退縮，表示發文後，她收到很多私訊，「這兩天，我的私訊裡收到好多好多大家給這位劉姓名醫看診遇到的的各種狀況。然後發現，大家都曾經是那個自我懷疑的人：是我太敏感嗎？是我的問題嗎？是不是只有我這樣？是不是醫生沒那個意思？」

她看了很心疼，「請妳們停止自我懷疑，不要否定自己的感受，妳們的感受沒有問題。下次，或者總有一天勇氣足夠了，我們勇敢說：請你閉嘴。請你停止。你讓我很不舒服。請你道歉。以後我們都不要這樣算了。」