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自籌30億建「敦北地下大排」　蔣萬安：今天不做明天會後悔

▲▼台北市長蔣萬安出席「2025台北客家春之慶典」。（圖／北市府提供）

▲台北市長蔣萬安出席「2025台北客家春之慶典」。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

面對時雨量連年創新高的極端氣候，蔣萬安今（22日）在社群平台表示，市府將自籌30億興建「敦北地下大排」，以解決地面積淹水的問題。對此，蔣萬安今（22日）受訪說，「這都是必須要來進行，今天不做明天後悔」，面對極端氣候帶來可能時雨量都超過100毫米的情形，也要全面透過自主防災，大家社區自助互助的方式以及加裝防水閘門等方式全面的來提升。

蔣萬安說，過去擔任立委時，因為松山區也是他的選區，就聽到南京東路小巨蛋周邊的里長時常反應，只要一次豪大雨來就很容易淹水。他說，該區屬於市中心繁華的核心區，也代表台北市的門面，上任之後就認為一定要面對這個問題即刻來解決，所以就要求包括水利處等相關單位，一定要積極的提出方案來解決。

蔣萬安表示，因此拍板定案，市政府投入數十億經費建置相關的排水系統工程，包括敦北大排以及相關的滯洪池以及抽水站的擴建工程等。

蔣萬安說，敦北大排是採用全國首創最新的工法，在潛盾機器深40米的地方用貯留管的方式，而且也可以另外有水力發電的功能，所以很希望能夠全面提升台北市的降雨容受力，讓全市相關的建設能夠讓現有的降雨容受力，從77.8毫米來到88.8毫米。市府會積極努力，希望這項工程今年能開始動工、如期的完成。

記者追問，有教授批評，敦北大排不會讓韌性提高多少，反會削減韌性跟降低風險意識，讓市民進一步變成媽寶或巨嬰？蔣萬安說，其實相關的排水系統改善工程，不只敦北大排，還包括抽水站的擴建、滯洪池的建置，更重要的是過去一直強調自主防災的意識。

蔣萬安說，所以有社區自主防災計畫以及舊社區自主防災健檢，具體來講，透過民政局提供住戶一樓家戶防水閘門的建置，所以去年統計相關補助金來到歷史新高，會持續推動提高民眾自主防災的意識。由自助、互助、公助，全面的來面對極端氣候所造成的各種暴雨及大雨所造成的可能災情。

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