北市自籌30億建「敦北地下大排」　蔣萬安：可防淹水兼水力發電

實習記者石嘉豪／台北報導

面對時雨量連年創新高的極端氣候，蔣萬安今（22日）在社群平台表示，市府將自籌30億興建「敦北地下大排」，以解決地面積淹水的問題，同時，大排還有兼具水力發電的功能，至於，施工期間交通黑暗期的擔憂，蔣萬安強調，不用擔心，採用潛盾機在地下開挖的工法，對車流影響能降到最小。

蔣萬安在臉書發文提及，這兩年來，台北市總共發生11次突破時雨量防線的豪雨，其中更有3次每小時降雨超過100毫米。因此，面對這樣的極端氣候，蔣萬安認為，市府必須大刀闊斧。

蔣萬安說明，北市府參考東京「地下宮殿」的成功經驗，決定在敦化北路的地底下，打造全國第一座地下貯留管「敦北地下大排」，敦北地下大排就像一座「地下水庫」，總容量3萬2千噸將相當於16座標準游泳池。

「當大雨來臨，雨水流入地底，也就不會積淹在地面上，造成市民生活的不便以及財產、安全的損害。除此之外，敦北地下大排還能水力發電、自給自足」。

此外，蔣萬安直言，他知道市民朋友一定會擔心工程期間出現交通黑暗期，但其實敦北地下大排的施工將會是一場「微創手術」，利用潛盾機在地下開挖，就能將敦化北路上的車流影響降到最小。

蔣萬安指出，打造敦北地下大排的預算約30億元，這筆費用將全數由市府支出，預計今年底就會開工，未來，不只能解決敦化北路沿線、小巨蛋周邊的淹水問題，更是全國首創的工程。

▼敦北地下大排。點圖放大。（示意圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）