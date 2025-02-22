虎口、小腿圍看營養足不足！醫曝調整飲食營養均衡訣竅

▲花蓮慈濟醫院營養科團隊在門診大廳舉辦「222營養師 × 健康FUN肆玩」活動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院營養科團隊慶祝222營養師節，21日上午在門診大廳舉辦「222營養師 × 健康FUN肆玩」活動，帶領民眾「自我檢測營養與肌力」狀況，原來從手部虎口和小腿圍，就可以觀察是否有肌肉流失或營養不良的的風險。另外，營養師也分享癌症病患如何在生活中調整飲食，更精準的補充營養。

▲由營養師李安旂（左）、楊靜（右）一起分享讓民眾更認識營養師，也帶領民眾「自我檢測營養與肌力」狀況。

2月22日是營養師節。有感於一般人對於營養師的專業不是很熟悉，營養科團隊提前在21日透過慶祝活動，希望讓更多人認識營養師，也從衛教活動中汲取正確的營養知識。營養師楊靜指出，常有民眾詢問該怎麼吃才能避免疾病找上門，其實只要均衡飲食、足夠的熱量、充足蛋白質，就能避免營養不良與維持健康。

▲▼營養師團隊邀請民眾一起測量小腿圍，了解自身肌力與營養狀況，現場民眾熱情響應。

楊靜說，依據國健署「我的餐盤」均衡飲食的份量建議是每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙，只要吃得健康就能吃出免疫力。其中，蛋白質食物的攝取，豆類排名第一暗藏玄機，豆類包含黃豆、毛豆、黑豆等，完整含有人體所必需的胺基酸，是優質蛋白質的來源，且主要組成分是不飽和脂肪酸，還可以降低心血管疾病的風險。

「營養足不足夠，該怎麼看？」營養師李安旂分享簡單的自我評估方法，如手比OK，觀察虎口肌肉是鼓起、平坦，還是凹陷，若是凹陷代表肌肉流失有營養不良的風險；也可察看太陽穴，若是太陽穴凹陷，顯示營養不足。

營養師團隊也邀請民眾一起測量小腿圍。李安旂提醒，50歲以上男性小腿圍小於34公分、女性小於32公分就有營養不良、肌少症的風險。不少人表示這是第一次學習到這樣的檢測方式，只要量小腿圍就可以了解肌力與營養狀況。

70歲的林小姐說，她已吃素35年，這次學到如何透過簡單的肌力檢測評估自己的營養狀況，並表示她平常也透過固定運動來維持健康，「希望自己未來能夠健康長壽，不給家人增加負擔。」

▲▼營養師李安旂分享手比OK，觀察虎口肌肉是鼓起、平坦，還是凹陷，若是凹陷代表肌肉流失有營養不良的風險。

另一位，罹患乳癌前來醫院治療的蕭小姐則表示，透過營養師的講解，了解到豆類蛋白質的營養價值之外，現代人越來越重視健康，營養師的專業顯得更加重要，透過正確的營養攝取，能夠減少藥物依賴，維持健康的身體。

李安旂也分享「精準營養」的概念。她指出，隨著醫療科技進步，營養不再是傳統的「大鍋炒」模式，而是講求個人化與精準化，根據每個人的健康狀況與生活習慣，量身打造營養計畫，特別是正在接受治療的癌症病人，可能因副作用影響食慾與營養吸收，可諮詢營養師選擇適合的營養補充品，幫助他們維持體重與肌肉量，進而提高治療成效。

營養科團隊除了在醫院內，負責住院病人的餐食、為病人提供營養評估與開設營養諮詢門診之外，在社區居家訪視、鄉鎮巡迴門診，也都能見到營養師的身影，為民眾提供專業的營養建議，陪伴民眾走向更健康的生活。

此外，花蓮慈濟醫院在去年10月成立「花現蔬福社團」，由營養科團隊分享蔬食營養訊息及料理，預計在下一個月推出主題活動，傳遞正確的蔬食觀念，邀請民眾以無壓力的方式培養蔬食習慣，一起發現蔬食帶來的健康幸福。



