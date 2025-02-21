快訊／交通部通過「台鐵票價可漲26.8%」　最快月底報行政院

▲交通部費率委員會審議通過台鐵票價調漲案。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部費率委員會今(21日)審查台鐵票價調整案，通過台鐵票價可平均調漲26.8%，其中台北到新左營975元，千元有找，交通部最快2月底將提報行政院核定。

台鐵最新運價依據立法院核准鐵路運價率公式為基礎，以合理報酬率0.36%計算合理化票價，以區間車票價為例，調整後平均費率為1.82元/公里，相較於現行費率1.46元/公里，平均調幅約26.8%。長途區間採遞遠遞減，降低漲幅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據估算，台北到板橋區間車票價將從15元漲為22元，自強號從23元漲至34元；台北到桃園區間車可從42元漲到63元，自強號從66元漲到99元，若使用TPASS通勤月票不受影響。

中程部分，台中到台北，區間車將從241元漲到323元，自強號等對號列車票價將從375元漲至501元。另台北到花蓮區間車可從283元漲至375元、自強號可從440元漲至583元。

▲台鐵各級列車最新運價率。（圖／交通部提供）

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北到新左營自強號票價可從824元漲到975元，不但壓在千元以下，比高鐵北高1490元票價仍有515元差距。另台北到台東自強號將可從783元漲到935元。

此外，貨運部分主要反映營運成本，並以合理報酬率3%計算，每延噸公里費率可由1.17元調升至2.54元。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，現行台鐵基本費率係奉行政院核定後，自84年9月16日起實施，迄今已近30年未調整。根據台鐵公司估算，與前次基本費率調整時之營運成本相較，至113年止，營運成本已高漲37.96%，且因長期未調整費率，票箱收入不僅難以支應營運成本，短程旅次運價甚至較捷運、公車、公路客運等運具為低。

林福山強調，考量台鐵已於113年完成公司化，需自負盈虧，因此無論從營運成本、票價合理性乃至健全公司營運條件等因素，基本費率確有檢討之必要。台鐵公司研訂「台鐵票價合理化方案」，並於114年2月5日經董事會審查通過後提報交通部。交通部2月12日函請運輸研究所提送交通部費率審議會辦理審查。

林福山指出，台鐵票價方案要報行政院核定後才能實施，運研所將於下周提報交通部，交通部將用最快的作業時間，希望2月底前呈報行政院核定。

▲台鐵公司總經理馮輝昇。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵總經理馮輝昇表示，未來若票價案在行政院核定後，台鐵需要2個月時間進行票務系統和調整，預計2個月內完成相關作業。

針對花蓮縣要求東部車票凍漲，馮輝昇表示，這次票價調整是依照鐵路法和立法院計算公式，要考量整體衡平性和公平性，對東部所提的相關議題表達尊重，相關單位會有具體配套處理。