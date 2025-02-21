饒舌歌手楊舒雅喊「合法要飯」　嘻哈版鄉民：世界奇觀

▲饒舌歌手楊舒雅「合法要飯」的說法引起討論。（圖／翻攝民進黨青年部）



記者鄒鎮宇／綜合報導

饒舌歌手楊舒雅接受民進黨青年部訪問，砲轟總預算被藍白大砍，直言「啊我本來就是要來要飯的嘛！怎麼了嗎？」。對此，PTT嘻哈版的網友看完噓聲一片，大酸「哪一國饒舌歌手要靠政府補助過活阿？嘻哈精神在裡？嘔嘔嘔」。

楊舒雅在節目上表示，她很擔心文化部業務費被藍白凍結30％，之後會影響金音獎和金曲獎等獎項的品質，這讓她非常擔憂，「我們常說，藝術要干預政治，直到政治不再干預藝術」，這也是他們的目標。

楊舒雅說，斷了補助等於斷了音樂人的生計，因為單靠市場生存是文化人的最終理想，但通常要熬非常長的一段年份才能達成理想，這也是政府補助的目的。

楊舒雅表示，政府的補助本來就是要給音樂人的錢，「啊我本來就是要來要飯的嘛，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」

對此，PTT Hip-Hop版網友看完紛紛留言，「合法的飯你不要嗎？笑死，有夠real」、「哪一國的嘻哈是舔當權執政者的？喔，台灣嘻哈文化喔」、「不如校長」、「大支就算難聽至少是一直出歌，要挺拜託不要只會出一張嘴大談好嗎」、「刪預算難道不合法嗎？講什麼屁話」。

也有人說，「臺灣的rapper變成中共愛國rapper樣子也是世界奇觀」、「不紅就去端盤子，不要出來當乞丐」、「沒有才能的歌手還是老老實實找正經職業吧」、「其實文藝有補助（的）必要沒錯，但淪為鬥爭工具真的吃相太難看了」。

據悉，楊舒雅過去發表5個作品，分別為5年前的《華康少女體內份子》、4年前的《死水》、3年前的《一萬匹馬的坍塌》、去年的《2045（戰爭桌遊主題曲）》、及今年的《Rule男Freestyle》。