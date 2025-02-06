誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

▲李遠誤認作家是國中生，上前搭訕問「領文化幣了嗎？」（圖／翻攝李遠臉書）



記者林育綾／台北報導

「2025台北國際書展」在世貿一館自2月4日開跑至2月9日，文化部長李遠在開展前就表示自己「天天都要來」，今（6日）逛展時表示，看到一位「小女孩」，自以為的上前問「文化幣下降到13歲了，請問你有沒有去領取？」沒想到對方不知所措，才知這「女孩」是作家，剛出版第一本愛情小說，還得到優選，讓他事後也自嘲，「有你們之後，我只好改行了。」

李遠今在臉書分享，今日到書展逛「城邦讀書花園」時，看到牆壁上貼滿了美少女作家，其中有個「小女孩」在現場翻著書，他以為對方是「國中生」，自以為的上前問，「今年文化幣下降到13歲了，請問你有沒有去領取？」沒想到「小女孩」很害羞的轉身，不知所措。

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而出版社連忙出面解釋，那位女孩其實是作家語風，才剛出版第一本書《寫下結局以前》，大受歡迎，還入選「POPO華文大賞」愛情組的優選作品。李遠感到失敬之餘，也在牆留言給美少女作家們：「有你們之後，我只好改行了。」

根據文化部最新數據，「文化幣」今年下放至13到15歲，目前使用（不分齡）已破500萬。在書展期間，以文化幣消費買書可「2點送1點」，18歲以下都可免費入場，18-22歲也可以文化幣身分入場。

還有一家以出版青少年讀物為主的出版社也分享，因為今年文化幣發放年齡下降到13歲，他們的營業額較去年書展成長6成。