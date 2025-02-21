饒舌歌手轟藍白砍補助「我本來就是來要飯的」！他酸：乞丐理直氣壯

▲饒舌歌手楊舒雅在民進黨青年部推出的全新社群企劃「我的錢呢！」中，分享政府補助對音樂人的重要性。（圖／翻攝自Facebook／民進黨青年部）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委陳玉珍日前提案刪除文化部補助公視的23億預算，嗆聲藝文界「丟掉那隻要飯的碗」，儘管最終改為刪減1%的2300萬元，仍引發文化界諸多人士反彈。饒舌歌手楊舒雅就直言，政府的補助本來就是音樂人可以使用的資源，「怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」不過此番言論也被藍委徐巧芯助理、謝龍介親戚謝克洋大酸，「這年頭，連乞丐講話都理直氣壯。」

民進黨青年部推出的全新社群企劃「我的錢呢！」並邀請楊舒雅以年輕創作者的身份分享政府補助對音樂人的重要性。楊舒雅表示，過去許多新興音樂人正是透過金音獎等舞台獲得曝光機會，擔憂文化部預算遭到凍結後，這些舞台的辦理品質將受到影響，進而削弱台灣音樂產業的競爭力。

楊舒雅指出，單靠市場生存一直是文化人的最終理想，但在那之前，往往需要度過極長的「熬過去」階段，政府補助對於文化產業從業者來說，不只是金錢支持，更是對創作發展的鼓勵，讓許多音樂人不會因現實壓力而輕易放棄夢想。

對於陳玉珍批評文化界「丟掉要飯的碗」的言論，楊舒雅也反駁，政府的補助本來就是音樂人可以使用的資源，「我本來就是要來要飯的嘛！怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」她強調，文化補助計畫是世界各國政府支持藝文發展的重要機制，不應被污名化。

楊舒雅的言論一出，隨即引發熱議。謝克洋就在臉書發文PO出楊舒雅受訪截圖，並開酸「這年頭，連乞丐講話都理直氣壯，立場對了，飯就來了。請繼續勇敢要飯，我知道你們還吃不夠。」