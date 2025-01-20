　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

贏過《鬼滅》！台漫畫家昔稱「被補助該振作」：背向讀者面向政府

▲▼台漫畫家昔稱「被補助的人該振作」：背向讀者、面向政府。（組圖／翻攝友善文創、彭傑臉書）

▲台漫畫家目前在創作《我的現實是戀愛遊戲？？～結果竟然是賭命的遊戲～》。（組圖／翻攝友善文創、彭傑臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨籍立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視整年度23億預算，不僅引發台灣文化界譁然，非影視界的插畫家粉專也紛紛砲轟。對此，有網友翻出登上《週刊少年JUMP》雜誌的台灣之光、漫畫家彭傑過去受訪的文章，直言「他4年前就說出這段話，是不是那時候就察覺到水很深了？」

綠營愛用圖文插畫家「蠢羊與奇怪生物」日前針對文化部將被刪預算一事發文，透露過去幾年都是靠文化部的多元補助才能過活，且會將補助消息分享給其他創作者，痛批藍白的行為並支持罷免。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有網友翻出曾在2010年首位登上《週刊少年JUMP》雜誌的台灣之光、漫畫家彭傑，於2020年針對文化部砸超過1億元輔導漫畫產業的想法。

據《鏡週刊》報導，彭傑2020年時受訪表示，台灣的漫畫環境比過去還糟，因為可以靠政府的補助讓他們過得比以前舒適；他說，政府有補助是好意，但該振作的還是這些被補助的人，到底有沒有心去面對困境。

彭傑表示，他們過去直面讀者，因此要想辦法讓讀者買漫畫，但現在有了政府補助，反而讓人「背向讀者、面向政府」，把拿到政府補助放在第一位，因為拿到就沒事了，不用去思考在市場上生存的問題，「作品的價值不在於題材、不在於本不本土，是『好不好看。』」

據了解，彭傑本名彭希超，以《KIBA & KIBA》於2010年6月28日登上週刊少年Jump，為台灣第一人。其主筆的《轉生賢者的異世界生活》第10集，於日本樂天電子書一度打敗霸榜多時《鬼滅之刃》，且該漫畫2020年時就累積300萬本的銷量，目前彭傑仍在持續創作其他作品中。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
藍白大刀一砍！　經濟部補貼台電1千億2萬元全掰了
蔡依林同框姊姊　幫蔡媽歡慶70大壽
快訊／學測大考中心「英文科、國綜」解答出爐
快訊／藍白聯手　經濟部貼補台電1億2萬元全被砍
快訊／台中2少女手牽手站4樓　「僵持94分鐘」獲救
快訊／李威妻子出庭畫面曝！連帽外套+口罩現身
珠海隨機撞人釀35死　肇事司機今被「執行死刑」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

贏過《鬼滅》！台漫畫家昔稱「被補助該振作」：背向讀者面向政府

快訊／學測大考中心「英文科、國綜」解答出爐

快訊／學測51級分上台大！專家估落點　醫學系門檻要56級分

高雄冬日遊樂園「25項設施」免費玩　吉伊卡哇1／25現身愛河灣

最雷年貨大街？買到「龍年紅包、過期1年糖果」　台中市府開罰了

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

衛福部遭凍結10.2億　邱泰源曝3大影響：健保撥付、癌篩都受衝擊

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

汽車失控翻覆起火！司機不顧一切衝去救出父子

贏過《鬼滅》！台漫畫家昔稱「被補助該振作」：背向讀者面向政府

快訊／學測大考中心「英文科、國綜」解答出爐

快訊／學測51級分上台大！專家估落點　醫學系門檻要56級分

高雄冬日遊樂園「25項設施」免費玩　吉伊卡哇1／25現身愛河灣

最雷年貨大街？買到「龍年紅包、過期1年糖果」　台中市府開罰了

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

衛福部遭凍結10.2億　邱泰源曝3大影響：健保撥付、癌篩都受衝擊

陳小霞睽違20年出專輯！　7歲寫到70歲：變成老翅膀還能飛

《台灣超人》票房破1400萬！　導演「全台跑透透」包場已達350場

贏過《鬼滅》！台漫畫家昔稱「被補助該振作」：背向讀者面向政府

捷運藍線帶動台中房市爆發　 一表看懂增值潛力區

快訊／學測大考中心「英文科、國綜」解答出爐

藍白大刀一砍！　經濟部補貼台電1千億2萬元全掰了

家裡重要成員將消失！　韓瑜忍痛「拒婚柯叔元」成親計畫停止

備胎超多三大星座！TOP 1簡直是中央空調　對誰都釋放曖昧訊息

FEniX化身「許願池」12小時簽唱會超寵粉　簽到凌晨2點

岳東華12強展現超強守備實力　是否入選經典賽資格賽沒想太多

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

「雲端500塊」少360萬組　網哀：誰忍得下去

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

路口見到前衛設計　網秒懂：專救低頭族

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

最新詐騙！　一票喊「有收到」

年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文絕望了

她花46萬買超商福袋　戰利品照超震撼

「高雄最強景點」變了！　狂吸816萬人朝聖

更多熱門

相關新聞

文創升級為國家戰略！影視音產業籲請立法院理性審查

文創升級為國家戰略！影視音產業籲請立法院理性審查

逢立法院展開新年度（114年）審查各行政部門預算之際，臺灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）籲請立法委員理性審查文化預算、支持有關台灣文創內容產製與推廣等相關計畫，齊為台灣影視音產業的發展而努力。

文化預算遭刪凍「金曲、金鐘恐辦不成」　3月後計畫必須中斷

文化預算遭刪凍「金曲、金鐘恐辦不成」　3月後計畫必須中斷

又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻息

又被爆砍「文化黑潮計畫」13.5億　陳玉珍：文人不要再仰人鼻息

范雲轟陳玉珍文化恐怖殺手　砍預算扼殺「匯聚臺流文化黑潮計畫」

范雲轟陳玉珍文化恐怖殺手　砍預算扼殺「匯聚臺流文化黑潮計畫」

文化預算遭刪6億　李遠：金曲金鐘都會受影響

文化預算遭刪6億　李遠：金曲金鐘都會受影響

關鍵字：

文化部插畫家彭傑漫畫政府補助

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

約砲台男星「遇過此生最小」！

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

全台最大玫瑰花園免費開園

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

精舍殺人案出庭作證　李威夫妻同日遭傳喚

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

刮刮樂大獎在新北！幸運男拜完「這尊」刮中1200萬

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面