贏過《鬼滅》！台漫畫家昔稱「被補助該振作」：背向讀者面向政府

▲台漫畫家目前在創作《我的現實是戀愛遊戲？？～結果竟然是賭命的遊戲～》。（組圖／翻攝友善文創、彭傑臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨籍立委陳玉珍提案刪除文化部補助公視整年度23億預算，不僅引發台灣文化界譁然，非影視界的插畫家粉專也紛紛砲轟。對此，有網友翻出登上《週刊少年JUMP》雜誌的台灣之光、漫畫家彭傑過去受訪的文章，直言「他4年前就說出這段話，是不是那時候就察覺到水很深了？」

綠營愛用圖文插畫家「蠢羊與奇怪生物」日前針對文化部將被刪預算一事發文，透露過去幾年都是靠文化部的多元補助才能過活，且會將補助消息分享給其他創作者，痛批藍白的行為並支持罷免。

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對此，有網友翻出曾在2010年首位登上《週刊少年JUMP》雜誌的台灣之光、漫畫家彭傑，於2020年針對文化部砸超過1億元輔導漫畫產業的想法。

據《鏡週刊》報導，彭傑2020年時受訪表示，台灣的漫畫環境比過去還糟，因為可以靠政府的補助讓他們過得比以前舒適；他說，政府有補助是好意，但該振作的還是這些被補助的人，到底有沒有心去面對困境。

彭傑表示，他們過去直面讀者，因此要想辦法讓讀者買漫畫，但現在有了政府補助，反而讓人「背向讀者、面向政府」，把拿到政府補助放在第一位，因為拿到就沒事了，不用去思考在市場上生存的問題，「作品的價值不在於題材、不在於本不本土，是『好不好看。』」

據了解，彭傑本名彭希超，以《KIBA & KIBA》於2010年6月28日登上週刊少年Jump，為台灣第一人。其主筆的《轉生賢者的異世界生活》第10集，於日本樂天電子書一度打敗霸榜多時《鬼滅之刃》，且該漫畫2020年時就累積300萬本的銷量，目前彭傑仍在持續創作其他作品中。