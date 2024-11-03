單親媽遭移工性侵產雙胞胎...養4子女陷困境　彰化社會處回應了

▲彰化縣一名婦人遭移工性侵生下一對雙胞胎，獨自撫養4名孩子，生活頓時陷入困境。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）



記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化縣一名40歲婦人離婚後，獨自撫養2個兒子，怎料去年竟遭移工性侵，生下一對雙胞胎女兒，負債累累又沒工作的她頓時陷入困境，一家五口只能靠政府補助過活，經濟重擔壓得她喘不過氣，甚至出現輕生念頭，彰化縣議員賴清美訪視後，在臉書公開個案，盼各界能伸出援手。對此，彰化縣政府也回應了。

縣議員賴清美2日在臉書發文，表示婦人離婚後，獨自撫養就讀高中一年級和國中三年級的2名兒子，然而去年她卻遭移工性侵，在家人的勸說下，她最終選擇生下一對雙胞胎女兒，且目前性侵官司尚未結束，但涉案移工卻已被遣送出境。

賴清美表示，婦人目前背有負債且無工作，獨自撫養4個孩子，雖然讀夜校的長子會打工貼補家用，但每個月仍需負擔8000元的租屋費，一家五口僅能靠政府育兒補助1萬4千元過活，質疑為何這位母親無法申請低收入戶，呼籲社會福利單位重視此案，並期盼社會大眾能發揮愛心。

對此，彰化縣政府社會處表示，該名婦人及其子女為列冊中低收入戶，每月領有政府育兒津貼、兒少生活津貼等，共計約2萬2千多元，另婦人家人也會提供經濟和子女照顧協助，目前縣府已為婦人連結法律扶助資源提供專業協助，並將提供心理諮商服務給予情緒支持，社會處會與家屬一同陪伴婦人渡過難關，後續將持續關懷及協助。

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