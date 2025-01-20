育兒、租屋津貼族全中鏢！他批陳玉珍「要飯說」：無差別攻擊

▲陳玉珍。（圖／記者林名揚翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

國民黨立委陳玉珍提案刪除公視23億元預算，還說「丟掉那隻要飯的碗」，讓文化界和影劇圈群起憤怒，但她解釋，評論是轉載自文史工作者徐宗懋所寫的文。對此，林智群律師直批陳玉珍根本是無差別攻擊，「依照陳玉珍的邏輯，拿補助就是要飯，那拿育兒津貼、租屋津貼、青年貸款、長照補助的，是什麼？」

林智群在粉專指出，陳玉珍的邏輯很傷人，而且是無差別攻擊，「依照陳玉珍的邏輯，拿補助就是要飯，那拿育兒津貼、租屋津貼、青年貸款、長照補助的，是什麼？沒本事就別生小孩？沒本事還租房子？沒本事還買房子？沒本事就別變老？」

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貼文引發眾人議論，「那警務人員領退休金也是要飯嗎？」「拿選舉補助款的是？」「她沒想過她的薪水來自我們這些有領育兒津貼且誠實繳稅的人嗎？」

陳玉珍19日受訪表示，「丟掉那隻要飯的碗」評論是轉載自文史工作者徐宗懋所寫的文，「丟掉那隻要飯的碗—駁斥孫介衍導演的『記住這日子』。徐宗懋表示，這段話主要是針對『聽海湧』的製作，他以文史工作者的身分一貫主張，文化人應該訓練自立自強的能力，錢應該花在關鍵的地方，如此才能夠創造更健康的文化產業環境。

陳玉珍自認作為民意代表，有責任監督公視揮霍納稅人的不當行為。今年公視預算從去年的9億大幅提升到23億，增加的幅度超過往年，如此龐大的經費有被胡亂揮霍的可能。她公開自己的Line ID，「@lovekinmen」，歡迎任何文化人如果覺得受到不公平的待遇，都可以跟她聯繫。