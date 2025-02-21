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中華隊派陳宇宏先發　他想起「1999年奇兵」一戰成名！全場點頭

▲南華大學總教練「阿甘」蔡仲南。（圖／記者路皓惟攝）

▲「阿甘」蔡仲南。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天火熱開打，台灣首戰將於晚上7時對上西班牙，未如外界預期推出徐若熙先發，而是派出「下勾」投手陳宇宏掛帥先發，讓許多人跌破眼鏡，就有網友指出，以往台灣也曾有過派奇兵先發的經驗，1999年的奧運資格賽蔡仲南一戰成名，貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「歷年國際賽讓人最有印象的奇兵是誰？」中華隊選擇了陳宇宏當先發，讓他想起蔡仲南，1999年奧運資格賽時，當時蔡仲南還是業餘投手，被派上場對決日本的松坂大輔，結果一戰成名，成為當時的焦點，期待陳宇宏能再次創造奇蹟。

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貼文曝光，網友也對蔡仲南印象深刻，「蔡仲南，實力人氣都到頂」、「阿甘（蔡仲南外號），真奇兵」、「以奇度和單場表現來看真的是蔡仲南最有印象」、「蔡仲南，真的藏很久」、「阿甘對當時的平成怪物松坂，誰想到中華隊打到九下才輸」。

也有許多網友點名吳昇峰、張誌家，「當然是吳昇峰啊 封鎖KBO明星隊欸」、「吳昇峰+1，銀行員直接壓制全明星南韓」、「KBO明星隊打不到的銀行員吳昇峰」、「吳昇峰，賽前中職迷全部都在唱衰」、「絕對張誌家，2001世界盃前根本沒人認識」、「問就是2001的張99（張誌家）」、「還有郭源治耶」、「應該是許文雄了吧，06、08兩次投日本都投得很好」。

▲吳昇峰（圖／記者王真魚攝）

▲吳昇峰。（圖／記者王真魚攝）

還有人提到12強賽的中華隊，「陳柏清12強複賽對日本」、「24年12強全隊」、「去年12強啊，官方認證沒一個強的能放宣傳海報，結果最後冠軍跟MVP都是這隊」、「陳柏清，什麼都能坦的新時代」、「陳柏清，國際賽連續先發兩場美日」、「張奕第一次12強應該也算吧」、「去年12強都被說亂選了，結果整隊奇兵」、「去年張政禹，那支邊線鳥安把前面一堆殘壘的悶氣化掉，然後三壘守備秀又把氣勢帶起來、幫投手省球」。

▼張誌家。（圖／翻攝張誌家臉書）

▲▼ 張誌家 。（圖／翻攝張誌家臉書）

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