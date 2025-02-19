咖啡買6送6今開搶！買5送5接力　超商「經典資格賽優惠」來了

▲經典資格賽即將開打，超商紛紛推出優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

2025「世界棒球經典賽資格賽」將於2月21日開打，為了滿足民眾幫台灣棒球加油，各大超商也紛紛推出應援優惠！7-11今起有濃萃系列咖啡及厚乳拿鐵「買6送6」，萊爾富緊接也有咖啡「買1送1」、「買15送10杯」、「指定商品44折起」，美廉社也推出咖啡「買5送5」、OKmart咖啡「買2送2、買10送10」，全家也有多款獨家周邊及美食應援。

▲7-11特大杯濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

看好看好越來越多人喜愛濃厚系咖啡，CITY CAFE 今（19日）起推出「特大杯」規格的濃萃系列、厚乳拿鐵，即日起至3月4日門市點大杯該系列，就免費升級成「特大杯」，加量不加價。

▲7-11濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵限時「買6送6」。（圖／業者提供）

為慶祝濃萃、厚乳拿鐵特大杯規格上市，APP「OPENPOINT行動隨時取」2月19日至2月28日，限時10天推出「買6送6」超殺組合，每日每位會員限購2組：

CITY CAFE特大濃萃美式買6送6 (每日限量2萬組)。

CITY CAFE特大濃萃拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。

CITY CAFE特大厚乳拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。

▲7-11推出經典資格賽應援優惠。（圖／業者提供）

此外，7-11 將於全台指定1500家門市Live直播中華隊場次，也祭出全店優惠，各種觀賽美食、飲料齊發，近50款冷凍即食微波品項「任選2件95折、4件88折」。

超過百款指定飲料祭出「買1送1」、「第二件5折起」，像是果漾蘋果風味蘇打飲買1送1、每朝健康雙纖綠茶第2件5折、原萃系列第2件6折，還有季節限定可口可樂草莓風味獨家開賣，嚐鮮價27元，2件49元。

★全家

▲全家便利商店經典資格賽優惠。（圖／業者提供）

全家便利商店與「2025年世界棒球資格經典賽」合作，成為獨家取票通路，即日起全台「全家」FamiPort機台領取球賽票券，憑票根可享「Fami!ce霜淇淋」不限口味單支39元、Let’s Café小杯「單品美式29元」等優惠。

想添購應援戰服、裝備，「全家行動購」也是通路獨家授權，販售多款中華隊應援法批、球服、球帽、加油棒等，更有CT AMAZE女孩們的周邊抱枕、應援毛巾等，限量品將於2月25日陸續出貨，數量有限，售完為止。

▲全家「FamiNow」即日起至3月4日，單筆消費滿149元，即可享「外送0元運費」。（圖／業者提供）

看準觀賽不想出門需求，全家外送平台「FamiNow」即日起至3月4日，單筆消費滿149元，即可享「外送0元運費」優惠。其中SOHOT炎選話題商品「桶裝炸雞」，即日起也能透過「FamiNow」外送，全雞腿桶或全雞腿排兩種桶餐（8入）原價472元，FamiNow外送享320元優惠。

為了陪球迷一起熱血加油，全家再祭出大電視抽獎，即日起至3月4日，凡於實體店舖或「FamiNow」外送平台單筆消費滿200元，結帳時出示會員條碼或報會員，就可獲得「應援抽獎趣」抽獎券一張（可累贈），有機會抽中75吋大電視。只要中華隊勝出一場賽事，就加碼再抽一台。

★萊爾富

▲萊爾富門市應援優惠。（圖／業者提供）

萊爾富於2月21日至2月25日期間，全台門市祭出多款指定商品「最低44折起」，例如單件原價179元的雀巢橙C美式咖啡，特惠價只要79元，直接現省100元。

同步在門市還有「Hi café 大杯系列特濃美式、特濃拿鐵」、「特大杯冰黑糖珍珠奶茶、冰波霸黑糖奶茶」，均享同品項「買1送1」。

體力補給的黃金康貝特能量飲料（原價25元）、適合當宵夜解饞的米大師系列（櫻花蝦油飯/香菇芋頭炊飯，原價59元）也有買1送1。人氣暢銷飲品「樂法鋁箔私藏茶」系列紅茶或綠茶「買4送2」，農心杯麵系列第2件10元。

▲萊爾富「來送禮」平台，咖啡「買15杯送10杯」。（圖／業者提供）

萊爾富APP「來送禮」平台也推出指定咖啡組合優惠，包含Hi café大杯系列特濃美式「買15杯送10杯」（原價1,375元，優惠價825元，直接現省550元）、特濃拿鐵「買15杯送10杯」（原價1,625元，優惠價只要975元，省下650元）。

★美廉社

▲美廉社APP「隨買隨取」服務，大杯咖啡同品項「買5送5」。（圖／業者提供）

美廉社2月21日至2月23日，限時3天咖啡應援優惠！「大杯濃萃拿鐵」特價35元（原價60元），自備環保杯再省5元。

另外美廉社APP「隨買隨取」服務，大杯咖啡同品項「買5送5」，品項包括：「經典美式」10杯225元、「經典拿鐵」10杯275元、「濃萃美式」10杯250元、「濃萃拿鐵」10杯300元，平均一杯23元起。

還有超狂周末限時搶購，可口可樂纖維+600ml，促銷每瓶34元，買1送1，平均一瓶17元。卡迪那（德州薯條茄汁、洋芋片牛排口味）原價每包35元，特價任選2包50元。

★OKmart

▲OKmart 咖啡買2送2、買10送10。（圖／業者提供）

OKmart在2月21日限定推出咖啡優惠，OKCAFE「大杯莊園美式/拿鐵」、「大杯極淬莊園美式/拿鐵」門市同品項「買2送2」，OKmall雲端商城限定「買10送10」再送999點數。

而為了應援民眾加油，OKCAFE與茗京萃聯名「紫蘇飲」、「百草甘」護嗓熱飲，即日起至2月24日優惠價39元。同步推出「OKchoice」爆米花青花椒風味、焦糖可可風味，任選3件99元。