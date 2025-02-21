她患番茄醬恐懼症！看到就嚇爆「像被槍指著」　盤子有殘留也不敢用

▲伍德曼自小便對番茄醬感到極度恐懼，害怕程度像是被槍指著一樣絕望。（組圖／翻攝自TikTok、達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國32歲女子伍德曼（Leigh Woodman）自幼便極度恐懼番茄醬，每當見到這種調味醬時，便會感到強烈驚恐，甚至產生如同「被槍指著」的絕望感，而被診斷為染上「番茄醬恐懼症」（mortuusequusphobia）。

據《紐約郵報》報導，伍德曼的母親回憶，女兒還小的時候曾非常喜歡薯條搭配番茄醬的吃法，不過如今伍德曼卻對這種醬料敬而遠之，不僅拒絕家中出現番茄醬，就連只要知道房間內有番茄醬，便會刻意迴避視線。

伍德曼表示，她無法確切回憶起恐懼的源頭，但從她記事開始，便知道自己對番茄醬非常排斥。她強調，自己並非只是討厭番茄醬，而是完全無法忍受其存在，若有番茄醬靠近，便會陷入極度驚慌，甚至產生恐慌發作的症狀。

伍德曼指出，讓她感到害怕的並非番茄醬的顏色或與血液的聯想，而是其特殊的質地與氣味，一旦餐具、盤子甚至洗碗機內有番茄醬的殘留，便會讓她無法再使用這些器具，導致她的日常生活受到嚴重影響。即便在社交場合，她也必須確保餐桌上沒有番茄醬，否則便會感到不適甚至逃離現場。

伍德曼在TikTok分享自身經歷後，迅速引起網友熱議，影片的點擊量更正段時間內突破百萬。不少網友紛紛對其遭遇感到同情，但也有部分網友對這種恐懼感到不解。伍德曼強調，這種恐懼並非兒戲，希望公眾能對此給予尊重，而非將其當作笑話看待，不過她也坦言，自己並不打算接受治療，「這可能是我一生都無法克服的問題。」

事實上，伍德曼並非唯一一位受到番茄醬恐懼症困擾的人。 格拉斯哥23歲女子戈文（Alexandriah Govan）也曾表示，自己因為小時候曾被姊姊潑灑番茄醬，從此便對其產生極端恐懼，就連為餐廳的番茄醬瓶補充醬料也沒辦法。影片中，她在完成這項任務時不斷顫抖、畏縮甚至作嘔，展現出極度的不適反應。