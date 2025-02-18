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對水過敏！她每周只洗2次澡　皮膚碰到水「秒紅腫灼熱」

記者王佩翊／編譯

英國一名25歲女子罹患極為罕見的「水源性蕁麻疹」（aquagenic urticaria），只要皮膚接觸到水，就會紅腫並冒出大片蕁麻疹，甚至感覺像是被人拿打火機燒一樣。這個罕見疾病導致她無法正常洗澡、洗手，甚至淋到雨，都會痛苦不已，喝水時也會感覺到一股灼熱。

根據《鏡報》報導，25歲女子肯黛爾·布萊斯（Kendall Bryce）育有一子，目前正懷第二胎。她因患有罕見的「水源性蕁麻疹」，因此無法接觸到水，光是洗澡或淋雨，都會讓她感到劇烈疼痛。

她坦言，這種病讓她的生活「每天都在掙扎」。由於皮膚碰到水就會感到劇痛，因此她每周只能洗澡2次，還要隨時關注天氣預報，因為只要下雨或是天氣潮濕，也會產生不適症狀。她說，「如果不小心被雨淋到，身體馬上會產生劇烈反應，那種疼痛簡直無法忍受。我甚至無法親自幫1歲的兒子洗澡，只能依賴母親幫忙。」

肯黛爾表示，這種痛苦已持續多年，但近年來症狀不斷加重，嚴重時甚至可能讓她陷入休克。她回憶道，「剛開始只是像被蕁麻刺到，後來卻變成像火燒一樣，痛到讓我忍不住哭出來。」每每洗澡後，她都需要至少半小時才能緩解疼痛，但她形容，體感就像是熬過了2個小時。

她15歲時首次發現自己對水過敏，當時每次洗澡後皮膚都會起蕁麻疹，起初還能靠抗組織胺藥物緩解，但症狀逐漸惡化，直到2021年才被確診。然而，至今沒有任何藥物能有效控制她的病情。她表示，「醫生嘗試過很多不同的藥物，但我不是出現過敏反應，就是完全沒有效果。現在因為懷孕，能嘗試的藥物更有限，只能等到生產後，才能再找其他方法。」

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