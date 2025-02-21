　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普將戰爭歸咎於基輔！　前英相「解讀美國用意」：是話術別當真

▲▼英國前首相強生（Boris Johnson）訪問烏克蘭並與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲強生長期維持挺烏立場，但他認為川普近期的激進言論只是一種話術，旨在刺激歐洲採取行動幫助烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國前首相強生（Boris Johnson）2月21日呼籲歐洲領導人，不要將美國總統川普對烏克蘭的批評過分解讀為放棄支持，認為川普的言論是談判策略的一部分，而非正式立場，並敦促歐洲國家解凍俄羅斯資產，以減輕美國在援助烏克蘭上的負擔。

據Political EU報導，川普早前公開批評烏克蘭總統澤倫斯基，認為他「極度無能」，同時還批評其談判能力拙劣，甚至暗示俄羅斯2022年發動全面入侵的責任在於烏克蘭。隨後，美俄官員不顧基輔反對，直接在烏克蘭缺席的情況下，於沙烏地阿拉伯就停火舉行了會談。

2月19日，英國堅定挺烏的前首相強生在社群媒體X上發文，強調烏克蘭並未挑起戰爭，同時也抨擊川普的言論「就像說美國在珍珠港攻擊了日本一樣」。然而，強生也為川普緩頰，表示他認為川普的言論其實只是美國的話術，旨在刺激歐洲採取行動，而非真正削弱對烏克蘭的支持。

自2022年卸任以來，強生就一直在積極遊說美國共和黨高層維持對烏克蘭的軍事援助，還曾與川普共進晚餐討論相關議題。近來，他也批評歐洲領導人對美俄談判的態度消極，形容歐洲的反應猶如「無頭蒼蠅」，並呼籲歐洲應在衝突的最新階段「挺身而出」，展現更強的主導地位。

強生進一步建議歐洲利用被凍結的俄羅斯資產來支持烏克蘭，以減輕美國的負擔，同時也質疑歐洲為何仍未解凍俄羅斯總統普丁的資金，並強調此舉不僅能幫助烏克蘭，還能回應川普對歐洲盟友承擔責任的質疑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／北市豪宅千萬勞力士遭竊　屋主知道真相氣炸
遇見UFO？美軍飛行員驚曝「掠過右翼下方」　塔台通訊曝光
知名建材商涉侵占8億！董座夫妻等19人遭起訴
曹興誠嗆告謝寒冰「求償1億」！北院檢：未收到訴狀
WBC資格賽今晚開打！球員曝隊內氣氛轉變
iPhone撐7年「現在換機超尷尬」　買16、16e還是等1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本觀光公害！京都古寺住持勸阻違停遭恐嚇　怒：無法與外國客共存

甲賀市府迎忍者之日　員工全體變身辦公效率UP

菲律賓逮捕逾450名可疑電信詐騙者　1台灣人涉案

她患番茄醬恐懼症！看到就嚇爆「像被槍指著」　盤子有殘留也不敢用

遇見UFO？美軍飛行員驚曝「掠過右翼下方」　塔台通訊曝光

日本雞頭落網！2年介紹300櫻花妹赴美賣淫　1天接待10男狂賺4757萬

川普將戰爭歸咎於基輔！　前英相「解讀美國用意」：是話術別當真

40歲就要退休！　時尚女過極簡生活「24歲成功存到300多萬」爆紅

菲國硬起來！再搗詐騙博弈據點450人落網　當局：中國詐團已轉型

疑台人捉弄奈良鹿！嬉笑喊「拿賴打點火」　日人怒：別再來了

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

日本觀光公害！京都古寺住持勸阻違停遭恐嚇　怒：無法與外國客共存

甲賀市府迎忍者之日　員工全體變身辦公效率UP

菲律賓逮捕逾450名可疑電信詐騙者　1台灣人涉案

她患番茄醬恐懼症！看到就嚇爆「像被槍指著」　盤子有殘留也不敢用

遇見UFO？美軍飛行員驚曝「掠過右翼下方」　塔台通訊曝光

日本雞頭落網！2年介紹300櫻花妹赴美賣淫　1天接待10男狂賺4757萬

川普將戰爭歸咎於基輔！　前英相「解讀美國用意」：是話術別當真

40歲就要退休！　時尚女過極簡生活「24歲成功存到300多萬」爆紅

菲國硬起來！再搗詐騙博弈據點450人落網　當局：中國詐團已轉型

疑台人捉弄奈良鹿！嬉笑喊「拿賴打點火」　日人怒：別再來了

永慶房屋地政士分享過戶房產給家人tips！未來出售房地合一稅可能省百萬？

威力彩飆20億！網狂問「為何開獎多等半小時？」　台彩解答

日本觀光公害！京都古寺住持勸阻違停遭恐嚇　怒：無法與外國客共存

張若凡自揭瘡疤哭了！　掀不愉快失戀回憶

甲賀市府迎忍者之日　員工全體變身辦公效率UP

手撐屁股！消防員為救妹子「失手脫褲」　3個月後「結局神展開」

菲律賓逮捕逾450名可疑電信詐騙者　1台灣人涉案

韓啦啦隊女神見台應援「我們那樣會被罵」！　影片公開韓網反應曝

徐若熙首戰意外沒先發　曾總：會在對的時機出來

腦傷失憶男迷路10公里！警耐心引導他寫出名字　護送返家

開庭不到1小時逆轉被羈押　陳怡君雙手上銬畫面曝！

國際熱門新聞

額頭破了送急診　「遭3醫院拒收」慘死

SPA活春宮　男女公然全裸交纏

日本護照持有率輸台灣　《日經》揭2原因

24歲女優「14小時百人斬」爆紅！她閃PO孕照

YouTube低價方案來了！　這4國先開跑

沃爾瑪財測遜色　道瓊狂洩450點

疑台人捉弄奈良鹿：拿賴打點火

台人在紐西蘭遭歧視　店家卻向中國使館致歉

法官不擋了！　川普可繼續「大規模裁員」

Forever 21恐二度破產！最快3月關閉200門市

女遊客掛火車外自拍　「意外變亡美」身亡

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！

俄同意跟美重啟對話　不接受北約赴烏維和

埃及「失落的法老」陵墓找到了

更多熱門

相關新聞

40歲要退休　女過極簡生活「24歲存到300萬」

40歲要退休　女過極簡生活「24歲存到300萬」

英國一名年輕女子計畫在40歲退休，為達到這個目的她努力工作與過極簡生活，還學習投資與財務規劃等技巧，成功讓她在24歲就擁有75,000英鎊（約台幣311萬元）存款，在網路上分享的相關理財影片也讓她獲得9萬多名粉絲。

川普考慮每戶發放5000美元　王鴻薇：民進黨還要死抓著錢到何時？

川普考慮每戶發放5000美元　王鴻薇：民進黨還要死抓著錢到何時？

矽谷精神象徵　加州2026發行賈伯斯紀念幣

矽谷精神象徵　加州2026發行賈伯斯紀念幣

馬克宏：會給烏克蘭安全保障　但不是明天

馬克宏：會給烏克蘭安全保障　但不是明天

她砸百萬偷渡至美國　上岸2分鐘被抓

她砸百萬偷渡至美國　上岸2分鐘被抓

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯美國北美要聞川普英國Boris Johnson

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

范瑋琪二度刪文！　

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

小優大嘴巴遭解約

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

WBC資格賽今晚開打　台灣隊連3天賽程、球員名單一次看

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面