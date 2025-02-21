川普將戰爭歸咎於基輔！　前英相「解讀美國用意」：是話術別當真

▲強生長期維持挺烏立場，但他認為川普近期的激進言論只是一種話術，旨在刺激歐洲採取行動幫助烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）
記者葉睿涵／編譯
英國前首相強生（Boris Johnson）2月21日呼籲歐洲領導人，不要將美國總統川普對烏克蘭的批評過分解讀為放棄支持，認為川普的言論是談判策略的一部分，而非正式立場，並敦促歐洲國家解凍俄羅斯資產，以減輕美國在援助烏克蘭上的負擔。
據Political EU報導，川普早前公開批評烏克蘭總統澤倫斯基，認為他「極度無能」，同時還批評其談判能力拙劣，甚至暗示俄羅斯2022年發動全面入侵的責任在於烏克蘭。隨後，美俄官員不顧基輔反對，直接在烏克蘭缺席的情況下，於沙烏地阿拉伯就停火舉行了會談。
When are we Europeans going to stop being scandalised about Donald Trump and start helping him to end this war?— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 19, 2025
Of course Ukraine didn’t start the war. You might as well say that America attacked Japan at Pearl Harbor.
Of course a country undergoing a violent invasion should…
2月19日，英國堅定挺烏的前首相強生在社群媒體X上發文，強調烏克蘭並未挑起戰爭，同時也抨擊川普的言論「就像說美國在珍珠港攻擊了日本一樣」。然而，強生也為川普緩頰，表示他認為川普的言論其實只是美國的話術，旨在刺激歐洲採取行動，而非真正削弱對烏克蘭的支持。
自2022年卸任以來，強生就一直在積極遊說美國共和黨高層維持對烏克蘭的軍事援助，還曾與川普共進晚餐討論相關議題。近來，他也批評歐洲領導人對美俄談判的態度消極，形容歐洲的反應猶如「無頭蒼蠅」，並呼籲歐洲應在衝突的最新階段「挺身而出」，展現更強的主導地位。
強生進一步建議歐洲利用被凍結的俄羅斯資產來支持烏克蘭，以減輕美國的負擔，同時也質疑歐洲為何仍未解凍俄羅斯總統普丁的資金，並強調此舉不僅能幫助烏克蘭，還能回應川普對歐洲盟友承擔責任的質疑。
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