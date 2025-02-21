川普將戰爭歸咎於基輔！　前英相「解讀美國用意」：是話術別當真

▲強生長期維持挺烏立場，但他認為川普近期的激進言論只是一種話術，旨在刺激歐洲採取行動幫助烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國前首相強生（Boris Johnson）2月21日呼籲歐洲領導人，不要將美國總統川普對烏克蘭的批評過分解讀為放棄支持，認為川普的言論是談判策略的一部分，而非正式立場，並敦促歐洲國家解凍俄羅斯資產，以減輕美國在援助烏克蘭上的負擔。

據Political EU報導，川普早前公開批評烏克蘭總統澤倫斯基，認為他「極度無能」，同時還批評其談判能力拙劣，甚至暗示俄羅斯2022年發動全面入侵的責任在於烏克蘭。隨後，美俄官員不顧基輔反對，直接在烏克蘭缺席的情況下，於沙烏地阿拉伯就停火舉行了會談。

When are we Europeans going to stop being scandalised about Donald Trump and start helping him to end this war?



Of course Ukraine didn’t start the war. You might as well say that America attacked Japan at Pearl Harbor.



Of course a country undergoing a violent invasion should… — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 19, 2025

2月19日，英國堅定挺烏的前首相強生在社群媒體X上發文，強調烏克蘭並未挑起戰爭，同時也抨擊川普的言論「就像說美國在珍珠港攻擊了日本一樣」。然而，強生也為川普緩頰，表示他認為川普的言論其實只是美國的話術，旨在刺激歐洲採取行動，而非真正削弱對烏克蘭的支持。

自2022年卸任以來，強生就一直在積極遊說美國共和黨高層維持對烏克蘭的軍事援助，還曾與川普共進晚餐討論相關議題。近來，他也批評歐洲領導人對美俄談判的態度消極，形容歐洲的反應猶如「無頭蒼蠅」，並呼籲歐洲應在衝突的最新階段「挺身而出」，展現更強的主導地位。

強生進一步建議歐洲利用被凍結的俄羅斯資產來支持烏克蘭，以減輕美國的負擔，同時也質疑歐洲為何仍未解凍俄羅斯總統普丁的資金，並強調此舉不僅能幫助烏克蘭，還能回應川普對歐洲盟友承擔責任的質疑。