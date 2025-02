川普將戰爭歸咎於基輔！　前英相「解讀美國用意」：是話術別當真

▲強生長期維持挺烏立場,但他認為川普近期的激進言論只是一種話術,旨在刺激歐洲採取行動幫助烏克蘭。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

英國前首相強生(Boris Johnson)2月21日呼籲歐洲領導人,不要將美國總統川普對烏克蘭的批評過分解讀為放棄支持,認為川普的言論是談判策略的一部分,而非正式立場,並敦促歐洲國家解凍俄羅斯資產,以減輕美國在援助烏克蘭上的負擔。

據Political EU報導,川普早前公開批評烏克蘭總統澤倫斯基,認為他「極度無能」,同時還批評其談判能力拙劣,甚至暗示俄羅斯2022年發動全面入侵的責任在於烏克蘭。隨後,美俄官員不顧基輔反對,直接在烏克蘭缺席的情況下,於沙烏地阿拉伯就停火舉行了會談。

When are we Europeans going to stop being scandalised about Donald Trump and start helping him to end this war?



Of course Ukraine didn’t start the war. You might as well say that America attacked Japan at Pearl Harbor.



Of course a country undergoing a violent invasion should…