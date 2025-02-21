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花蓮1400劑流感疫苗11類族群免費接種　3表徵速就醫

▲花蓮縣獲中央配賦流行感疫苗1,400劑，提供11類高危險群對象接種，直至疫苗用完為止。（圖／花蓮衛生局提供）

花蓮縣獲中央配賦流行感疫苗1,400劑，提供11類高危險群對象接種，直至疫苗用完為止。（圖／花蓮衛生局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部疾病管制署增購10萬劑流感疫苗，花蓮縣共配賦1,400劑，將於本114年2月20日起提供11類高危險群對象接種，直至疫苗用罄為止，符合接種對象且自去年10月1日後尚未接種流感疫苗者，可攜帶健保卡及相關證件，前往縣內13鄉鎮市衛生所及流感疫苗合約院所接種。 

花蓮衛生局表示，此次針對65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類民眾。

衛生局長朱家祥表示，衛生福利部疾病管制署增購的四價流感疫苗，已於2月11日完成採購作業，由台灣東洋藥品股份有限公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，適用年齡為6個月以上民眾皆可接種。隨著下周228連假將近，許多人會利用連假期間，前往國內外賞櫻及出遊，呼籲民眾在外出遊時，仍需注意自身的健康狀況，落實勤洗手及呼吸道衛生，並避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防流感病毒侵襲，若發現自己身體不適時，應戴上口罩就醫，與他人交談時保持適當距離，減少交互感染機會。
 
若您或身邊家人出現一燒(發燒)、二痛（頭痛、明顯肌肉痠痛）、三疲倦等流感表徵，就須警覺可能是感染流感病毒，請戴上口罩，儘速至附近流感抗病毒藥劑合約院所就醫，並遵照醫囑服藥休息，落實生病不上班、不上課，以避免病毒散播造成疫情風險。
 
花蓮縣衛生局提醒，接種疫苗後需2周才會產生抗體，建議高危險群及高傳播族群及早接種疫苗，有關花蓮縣流感疫苗合約資訊及流感抗病毒藥物合約院所資訊，可於花蓮縣衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢，若有相關疫情通報及諮詢請撥1922專線或撥花蓮縣防疫專線8226975洽詢。

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