公費流感疫苗昨日接種4萬多劑！衛福部：增購10萬劑已用掉快一半

▲衛福部長邱泰源出席健保30年永續研討會開幕式。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S猝逝引發全台流感疫苗搶打潮，行政院拍板緊急增購10萬劑流感疫苗，昨（20）日起提供65歲以上長者、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群接種。衛福部今（21）日公布最新統計，首日全國接種4萬多劑，相當打掉快要一半的量。衛福部長邱泰源表示，會再觀察後續幾天的接種情況變化，若非公費對象民眾有需求，各醫療院所仍有許多自費疫苗。

本月3日傳出大S流感病逝消息後，國內發生流感疫苗搶打的現象，原本還剩下20萬劑的公費流感疫苗，短短一周就打掉18.7萬劑。疾管署緊急增購10萬劑公費流感疫苗，由台灣東洋藥品股份有限公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，昨日起提供65歲以上長者、55歲以上原住民、高風險慢性病人等11類民眾接種，開打當天就傳出不少地方湧入民眾排隊打疫苗。

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邱泰源今日出席健保30年永續研討會開幕式受訪表示，流感疫苗上周打氣已經稍微平穩，但是這10萬劑疫苗發下去，昨天全國打了4萬多劑；疫苗剩餘不到6萬劑。

針對是否會再開放全民接種，邱泰源說，目前先鎖定11類高風險族群，會再觀察一下這幾天的變化，有可能民眾因為前幾天持續等待，所以一開始就趕快去打，衛福部會持續監測使用量；至於目前不屬於公費對象者，因為出國等因素有需要，各個醫療院所還有很多自費疫苗可以適當應用。

目前公費對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署提醒，若屬上述計畫對象且自113年10月1日以後未接種流感疫苗者，請踴躍前往接種，建議民眾可透過各地方政府衛生局網頁查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約接種。

▲增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）

▲增購流感疫苗各縣市分配情況。（圖／疾管署提供）