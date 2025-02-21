湖北「狗狗山」爆紅成新打卡景點　遊客直呼：動作像喝水超可愛

▲郭先生在湖北宜昌拍下的「狗狗山」。（圖／翻攝自九派新聞）



記者廖翊慈／綜合報導

湖北宜昌一處山景日前因外型像「狗狗」而被遊客拍下，並上傳在社群平台上，意外爆紅。拍下的遊客郭先生直呼「真的和小狗一模一樣！額頭和鼻嘴弧度都一樣」，也意外讓「狗狗山」爆紅。不少人將自家毛孩的照片，拿出來比對一番表示，「這是最可愛的山。」

據《九派新聞》報導，郭先生興奮表示，「長江兩岸的風景特別好看！當時拍了很多照片，回去整理照片時，發現自己所拍攝的山體一角，很像狗狗的腦袋趴著，很神奇！很可愛！白色的一排牌子像小狗的牙齒，小狗的動作像在喝水，或像小狗在看江裡的魚，守護著長江。」

▲▼郭先生表示，下方的白色字牌很像狗狗的牙齒。（圖／翻攝自九派新聞）

郭先生表示，未料到自己的發現與照片，在網路上爆紅，同時也讓「狗狗山」變成熱門打卡景點。

據了解，該山位於秭歸縣茅坪鎮廟河村，是一處較原始的自然景觀，區域內有溶洞、陡峭崖壁等地質奇觀，植被以次生林為主，保留野生藤蔓、蕨類等山野生態。

不過當地政府指出，目前前往「狗狗山」的道路已全部損毀，唯一進出的方法就是搭船。「狗狗山」地處偏僻，道路不通且地勢險峻，未作為正式景區開發，屬於探險地，不建議無經驗者貿然前往。