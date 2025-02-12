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白馬衝下江水救人！回家「生病一個禮拜」過世了

▲▼白龍衝下水救人，經過一個禮拜的救治仍不幸身亡。（圖／翻攝抖音）

▲白龍衝下水救人，經過一個禮拜的救治仍不幸身亡。（圖／翻攝抖音）

記者柯振中／綜合報導

湖北省仙桃市日前發生一起溺水意外，有名男子不慎溺水，39歲的男子依立拜見狀後，立即騎白馬下水救人，贏得許多掌聲。遺憾的是，依立拜所騎乘的白馬，11日深夜因為腸道阻塞，已經不幸離世。

綜合陸媒報導，湖北仙桃一名男子4日因不明原因落入江水，嚇得女兒趕緊跳下水，希望能將爸爸救起，不過收效甚微。當時依立拜看見，立即騎著白馬飛奔，直接衝下水拉住落水者，接著再由白馬游泳、將人拉上岸。

依立拜等人見義勇為的行為受到表揚，被仙桃市見義勇為基金會授予「仙桃市見義勇為先進群體」的稱號，並且獲贈1萬元（人民幣，下同，約新台幣4.5萬元）的獎勵金。

▲▼白龍衝下水救人，經過一個禮拜的救治仍不幸身亡。（圖／翻攝抖音）

▲白龍衝下水救人，經過一個禮拜的救治仍不幸身亡。（圖／翻攝抖音）

依立拜介紹，他是新疆伊犁人，從6歲開始學習馴馬。這匹白馬的名字叫「白龍」，今年7歲，是混血改良的品種。依立拜表示，白龍相當通人性，當時他只是抽了一鞭子，白龍就知道要衝下水，且白龍看見他拉住落水者，也立即開始向岸邊游泳，「民族團結一家親，當時沒想太多，首功歸白龍。」

不過，「白龍」衝下水救人以後，上岸開始生病，一度發燒到40度，讓許多大陸網友感到擔憂。遺憾的是，經過7天的治療，「白龍」11日深夜仍因腸道阻塞不幸病逝。

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