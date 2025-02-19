陸景區外租「爬山神器」機器腿　自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

▲遊客體驗「爬山神器」機器腿。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖北恩施大峽谷景區近期引進一款「爬山神器」，這是一種外骨骼「機器腿」的裝備，可供遊客租借使用。由於該景區為山嶽型景區，多數老年人在爬山時十分費勁，需要消耗較大體力，關節的壓力也很大。部分試用過「機器腿」的遊客透露，穿上這款「機器腿」爬山，就像「飄起來」一樣，省力不少。

▲深圳肯綮科技有限公司研發的機器腿。（圖／翻攝極目新聞）

《紅星新聞》報導，2月18日，恩施大峽谷景區運營單位湖北省鄂旅投旅遊發展股份有限公司（鄂旅股份）工作人員表示，景區的「機器腿」於上周開始投放試運營，近日引發了預料之外的關注度。

鄂旅股份工作人員指出，機器腿自重僅1.8公斤，可以連續使用行走3至5小時，兩顆電池續航，可行走約14公里，「後續在景區的正式運營收費，會控制在30元至40元（人民幣，下同）／小時，也會考慮設置長陡坡和長階梯路段的9.9元嘗鮮體驗。」

就在大陸春節假期期間，山東泰山景區也推出「登山助力機器人」，同樣是外骨骼機器腿的應用，與湖北恩施大峽谷景區所使用的機器腿，皆是由深圳肯綮科技有限公司設計製造。

對於外界擔心的產品安全問題，肯綮科技有限公司相關人員表示，該產品屬於人體跟隨裝備，人動它才動，除非是使用者自身出現了人體翻滾動作，否則它不會對人的行動造成主動的干擾，「景區採購使用的是運營版本，之後會在電商平台面向個人用戶售賣民用版本。」