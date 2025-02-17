寄生蟲鑽心臟！男童3年前「生吃蟹腿」…致心包積液險喪命

▲醫師確診俊俊為肺吸蟲感染。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北恩施一名10歲男孩俊俊（化名）日前因不明原因，突然嘔吐、精神狀況差。俊俊的媽媽趕緊帶兒子去醫院檢查。醫生驚訝地發現，俊俊的心包裡竟有300毫升積液，整個心臟如泡水般，造成呼吸受阻，相當危險。醫療團隊反覆排查問題，才發現竟與3年前飲食問題有關。

據《極目新聞》報導，醫師指出，「俊俊住院時，積液超300毫升，每天引流的積液超500毫升，但醫生將常見病因查了多遍，但仍無法確定心包積液從何而來，後來請武漢的專業醫療團隊前來排查問題，所有症狀都指向與寄生蟲有關，寄生蟲抗體檢查結果證實了團隊的判斷，確診俊俊為肺吸蟲感染。」

俊俊的媽媽向醫師表示，「3年前一家人回農村老家，俊俊跟著一起下溪水、抓螃蟹，還掰了蟹腿嚐鮮，吃起來鹹鹹甜甜的，溪水清亮，我們小時候都這麼吃過，沒想到會有問題，我後悔不已。」幸運的是，俊俊經過驅蟲治療，病情已好轉。

▲俊俊目前接受驅蟲治療後，病情已控制下來。（圖／翻攝自極目新聞）

團隊中的張勇醫師指出，當前肺吸蟲感染非常少見，需要醫生在偵查蛛絲馬跡時更加細心，「肺吸蟲是一種人畜共通的寄生蟲疾病，一般寄生於螺類、蟹蝦，人進食未煮熟、帶有囊蚴（青少年期的肺吸蟲）的河鮮，或生飲被囊蚴污染的溪水後，均可能誘發感染。」

張勇說道，囊蚴在人體內一步步發育成成蟲，並在體內遊走不定，「肺部是肺吸蟲最常寄生的部位，但不可忽視的是，它是個『萬能入侵者』，可在體內多處寄生，例如，若由腸腔穿過腸壁到達腹腔，可引起腹腔炎症，導致腹水、腸穿孔；當它侵入大腦，會形成腦型肺吸蟲病，導致頭痛、噁心、嘔吐等症狀，部分患者可出現偏癱、失語、失明、癲癇等；像俊俊這樣，被肺吸蟲侵入心包，嚴重者可危及生命。」

張勇提醒，「淡水海鮮產品一定要注意衛生，燒熟後食用，日常生活中避免喝生水，不要生吃河蟹、螺、貝等淡水類活體，肉類一定要煮熟煮透才能入口，從源頭減少寄生蟲病的發病率。」