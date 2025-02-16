傳川普政府砍300名「核武監督單位」員工！國會嚇壞　隔天急取消

▲川普政府官員解僱了超過300名國家核子安全管理局員工，國會對此舉感到相當震驚。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國知情人士透露，川普政府官員日前解僱了超過300名國家核子安全管理局（NNSA）的員工，但他們似乎不知道這個機構負責監督美國的核武器。美國國會對此舉感到相當震驚，因此NNSA隔天立刻收回解僱命令。

根據CNN報導，有4名匿名消息人士透露，作為能源部（Department of Energy）大規模裁員的一部分，政府官員13日晚間解雇了超過300名NNSA的員工。被解雇的人員主要負責監督建造核武器的承包商，並對這些武器進行檢查，還有一些員工負責為建造核武器的承包商編寫要求和指導方針。

除了負責監督美國核武器外，NNSA還負責確保全國範圍內的核武原料的安全。

知情人士指出，他們認為這些員工被解雇是「沒有人花時間了解我們所做的工作，以及我們的工作對國家安全的重要性」。不過，能源部發言人澄清，僅有不到50人被解雇，而這些人主要擔任行政和文書工作。

國會消息人士表示，幾位參議員曾拜會能源部長賴特（Chris Wright），表達對NNSA裁員的擔憂，「一些國會議員感到很驚慌，因為看起來能源部並沒有真正意識到NNSA負責監管核武庫，核威懾是美國安全與穩定的支柱，這一點毫無疑問，即便是對這一威懾的維護出現任何微小的漏洞，也應該讓人非常擔心。」

NNSA在全國各地的設施中擁有1800名員工，唯一被排除在這波解雇範圍之外的試用期員工，是那些在NNSA負責安全運輸（Office of Secure Transportation）工作的員工，該辦公室負責確保核武器在國內的安全運輸。

報導提到，NNSA已在15日上午開始撤回解雇命令，NNSA代局長羅賓斯（Teresa Robbins）15日表示，已收到撤銷試用期雇員解僱決定的指示，如果試用期員工尚未被解雇，那麼他們的工作現在是安全的，所有被切斷對NNSA內部的網路和IT系統訪問權限將恢復，「大多數或所有被解雇的試用期員工有很大的可能性會被重新聘用。」

能源部發言人未回應解雇相關問題，僅表示，「能源部將繼續執行其保護國家安全和核威懾的關鍵使命，包括美國核武器事業的發展、現代化和監管，以及和平利用核技術與防止擴散。」