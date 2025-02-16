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傳川普政府砍300名「核武監督單位」員工！國會嚇壞　隔天急取消

▲▼美國國會大廈。（圖／路透）美國當選總統川普就職典禮的彩排和演練在華盛頓美國國會大廈舉行

▲川普政府官員解僱了超過300名國家核子安全管理局員工，國會對此舉感到相當震驚。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國知情人士透露，川普政府官員日前解僱了超過300名國家核子安全管理局（NNSA）的員工，但他們似乎不知道這個機構負責監督美國的核武器。美國國會對此舉感到相當震驚，因此NNSA隔天立刻收回解僱命令。

根據CNN報導，有4名匿名消息人士透露，作為能源部（Department of Energy）大規模裁員的一部分，政府官員13日晚間解雇了超過300名NNSA的員工。被解雇的人員主要負責監督建造核武器的承包商，並對這些武器進行檢查，還有一些員工負責為建造核武器的承包商編寫要求和指導方針。

除了負責監督美國核武器外，NNSA還負責確保全國範圍內的核武原料的安全。

知情人士指出，他們認為這些員工被解雇是「沒有人花時間了解我們所做的工作，以及我們的工作對國家安全的重要性」。不過，能源部發言人澄清，僅有不到50人被解雇，而這些人主要擔任行政和文書工作。

國會消息人士表示，幾位參議員曾拜會能源部長賴特（Chris Wright），表達對NNSA裁員的擔憂，「一些國會議員感到很驚慌，因為看起來能源部並沒有真正意識到NNSA負責監管核武庫，核威懾是美國安全與穩定的支柱，這一點毫無疑問，即便是對這一威懾的維護出現任何微小的漏洞，也應該讓人非常擔心。」

NNSA在全國各地的設施中擁有1800名員工，唯一被排除在這波解雇範圍之外的試用期員工，是那些在NNSA負責安全運輸（Office of Secure Transportation）工作的員工，該辦公室負責確保核武器在國內的安全運輸。

報導提到，NNSA已在15日上午開始撤回解雇命令，NNSA代局長羅賓斯（Teresa Robbins）15日表示，已收到撤銷試用期雇員解僱決定的指示，如果試用期員工尚未被解雇，那麼他們的工作現在是安全的，所有被切斷對NNSA內部的網路和IT系統訪問權限將恢復，「大多數或所有被解雇的試用期員工有很大的可能性會被重新聘用。」

能源部發言人未回應解雇相關問題，僅表示，「能源部將繼續執行其保護國家安全和核威懾的關鍵使命，包括美國核武器事業的發展、現代化和監管，以及和平利用核技術與防止擴散。」

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