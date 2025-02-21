一蘭拉麵「招待1族群」每天免費吃2碗！全場驚：現在才知道

▲一蘭拉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本高人氣拉麵店「一蘭拉麵」來台展店後，受到廣大消費者喜愛，有網友指出，如果爸媽要帶小孩去吃一蘭拉麵，可以省荷包，只要註冊一蘭台灣官方APP，每日能獲得「兒童拉麵」招待券兩張。貼文曝光，有網友驚呼「居然有這優惠」、「在日本吃的時候都沒有給小朋友呢」。

有網友在臉書發文，一蘭拉麵招待12歲以下的小孩「兒童拉麵」，每天限2碗，她帶著女兒一起去享受，雖然是兒童拉麵，但是份量也不少，她也提醒，記得要先下載APP註冊會員，點選「點數兌換餐券」，一天可以換取兩份免費兒童餐，限12歲以下可使用。

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貼文曝光，不少網友驚呼，原來有這個隱藏優惠，「一蘭有魔力，我家兩個小孩2y和3y開始，每次都能乖乖吃完整碗」、「現在小孩也太幸福了吧」、「我家1.5歲就能吃完了」、「小孩幾乎都懂吃，吃到好吃的食量會變大」。

事實上，這活動從2020年就開始了，一蘭表示，為了使父母能專心地品嚐剛端上桌的美味，也不再有分食給孩子的困擾， 特別提供給APP會員最貼心的服務「兒童拉麵」，但須消費1碗「天然豚骨湯拉麵」，而每位大人最多可攜帶兩名孩童，每位孩童每日僅能兌換1碗，讓父母或可愛的小朋友皆能品嚐到自己喜好的口味，一人一碗享受一蘭的美味。

▲經典賽資格賽中華隊。（圖／記者李毓康攝）

說到餐飲優惠，世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今（21）天開打，日式豬排連鎖餐廳「福勝亭」也一起應援中華隊，即日起至2月27日，憑官方FB活動截圖，內用或外帶「開運豬排定食套餐」，直接送「鮮嫩炸雞柳定食」，內用還享白飯、味噌湯、高麗菜絲免費續加，原價610元特價399元，現省211元，兩人同行平均不到200元。

此外，賽事期間穿任一「棒球衣」到金色三麥門市，內用杯裝精釀啤酒買1送1；此外，公布晉級預賽24小時內，來店內用每人免費招待1杯精釀啤酒。

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