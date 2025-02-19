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10元喝特大美式、熱卡布！超商零食飲料買1送1　省錢優惠一次看

▲▼全家便利商店經典資格賽優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家周末會員優惠來了，特大美式第二杯10元，還有零食買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商周末省錢小確幸來了！全家便利商店今（19日）起至2月23日推出「會員限定優惠」，特大美式、大杯熱卡布奇諾「加10元多一杯」，還有厚衛生紙兩件超殺價169元，零食有甜卡力、湖池屋海老級品鹽口「買1送1」。萊爾富也有多項商品買1送1、鮮乳豆漿合購優惠，更有民生品衛生紙超殺價「8包89元」可趁便宜囤。

★全家

全家2月19日至2月23日「會員限定」優惠，此波推出五月花厚衛生紙兩件169元（原價259元），現做咖啡飲品有特大美式、大杯熱卡布奇諾、仙女醇奶茶「加10元多一杯」，霜淇淋不限口味加5元多一支，零食有甜卡力、湖池屋海老級品鹽口等「買1送1」。

▼全家即日起至2月23日推出「會員限定優惠」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至2月23日推出「限時殺5日」優惠，多項零食飲料買1送1、兩件更省，如「百吉棒棒冰、 門志棒棒冰、Gery芝莉脆粒威化棒系列」通通買1送1。值得注意的是還有「舒潔雲絨舒適抽取衛生紙90抽×8包」特價只要89元（（原價280元），可趁便宜將民生用品囤起來。

另外家庭冰箱常態備存的鮮乳，也推出「林鳳營鮮乳936ml + 林鳳營鮮乳338ml」合購價119元，「光泉豆漿（原味/無糖400ml）」加15元，就可再獲得「光泉濃豆漿（無加糖375ml）」。

▼萊爾富即日起至2月23日推出限時殺優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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