一天只餵一瓶奶！土城虐童媽竟是「國小代課師」　校方立即停職

▲涉嫌虐兒的陳女竟是國小代課教師，校方得知後立即將其停職。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市土城傳出虐童案，年約2歲的男童滿身是傷陷入昏迷，18日送醫治療，醫療人員發現男童全身有多處瘀傷，四肢也有數個菸疤，立即進行通報；男童父親吳男(33歲)、以及母親陳女(30歲)因此遭警方移送法辦。未料，今竟發現涉嫌虐童的陳女竟是某國小代課老師，目前學校已將其停職，教育局也強調，若為反兒少法相關法令屬實，將立即解聘。

據了解，從事站務人員工作的33歲吳男，與男童母親30歲陳女去年（113）結婚並共同扶養2歲男童，一家三口租下土城福祥街套房同住，但由於父母平時忙於工作，時常將男童委託住在新莊的外公照料，如外公沒空就將男童獨自放在套房內，但僅泡一瓶牛奶讓男童過一天，之前就曾遭通報疏於照顧。

18日晚間男童陷入昏迷緊急送醫，醫療人員意外發現，男童身上有多處瘀傷，甚至四肢還有數個菸疤，目前昏迷指數5，轉往加護病房觀察治療。警方昨晚傳吳男及陳女到案，對於男童身上的傷痕，兩人矢口否認動手施暴，但又改口有對其「管教」，在男童犯錯下，才會以徒手或衣架打屁股，其他部位則是誤傷。由於2仁訊問過程中不斷推諉卸責，警方訊後依妨害幼童發育、重傷害、違反兒少法、違反家暴法等多項罪嫌，將2人移送新北地檢署偵辦。

此外，今意外傳出涉嫌虐童的陳女為新北市某國小代理教師，對此教育局也做出回應，表示陳女今年2月1日到職，代理職務期限至今年7月31日，從2月11日開學至今，在校教學工作表現正常，負責低年級學生，未有異狀；由於陳女因案接受調查中，學校已將其停職，相關教學工作已安排其他老師協助，維護學生安定學習。教育局強調，倘該代理教師涉及違反兒少法相關法令屬實，立即解聘。