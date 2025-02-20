土城狠父母虐2歲兒「1瓶奶撐1天」　認了用衣架管教！移送畫面曝

▲男童四肢有菸疤，吳男辯稱自己抽菸時，男童拿來把玩被燙傷。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城「一瓶奶」虐童案，昨天（19日）晚間緊急傳喚男童父母、外公、外曾祖母及舅公、舅舅等5人前來釐清。男童父母原本否認對男童施暴，推稱是舅公「管教」所造成的傷痕，但再度面對警方詢問，承認有對男童以衣架打屁股「管教」，至於四肢多處有燙傷疤痕，則推說是男童自己所造成。

據了解，從事站務人員工作的33歲吳男，與做粗工的男童母親30歲陳女，去年（113）結婚並共同扶養2歲男童，並在土城福祥街租套房同住。由於吳男及陳女平時忙於工作，時常將男童委託住在新莊的外公照料，如外公沒空就將男童獨自放在套房內，但僅泡一瓶牛奶讓男童過一天，之前就曾遭通報疏於照顧。

▲陳女表示沒有打小孩，身上的傷痕是管教所留下的。（圖／記者陸運陞攝）

前天（18日）晚間男童昏迷送醫，醫療人員發現男童全身多處瘀傷，甚至四肢還有數個菸疤，目前昏迷指數5，轉往加護病房觀察治療。警方昨晚傳吳男及陳女到案，對於男童身上的傷痕，兩人矢口否認動手施暴，但又改口有對其「管教」，在男童犯錯下，才會以徒手或衣架打屁股，其他部位則是誤傷。

至於男童四肢的菸疤，吳男則辯稱，是在他抽菸時，兒子拿起燃燒中的香菸把玩，是兒子自己不小心燙傷的，陳女則坦承此說法，整個詢問過程不斷推諉卸責。詢後警方依妨害幼童發育、重傷害、違反兒少法、違反家暴法等多項罪嫌，將2人移送新北地檢署偵辦。

▲男童外曾祖母、外公也到案說明。（圖／記者陸運陞攝）