父母留他1人！2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷全身傷插管

▲新北土城2歲男童昏迷送醫，就診時發現全身多處新舊傷，警方介入調查中。（救護車示意圖）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區福祥街昨天（18日）驚傳虐童案。警方獲報，經了解為一名年約2歲的男童，全身有多處傷痕，並且陷入昏迷狀態，父母工作返家察覺有異，才撥打119報案，院方察覺異狀通報警方處理。父母表示，之前委託外公、外婆照料，可能是男童自己從床上摔落導致有傷痕，絕無對男童有施暴的情況。

據了解，男童父母親分別是34歲吳男、32歲陳女，同住在土城福祥街一帶，但因2人工作繁忙，將2歲的兒子寄放在新莊，由外公、外婆代為照料；上週五（14日）2人將男童帶回土城，就將男童獨自一人留在家中，僅在出門前泡一瓶牛奶，讓男童以此度過一天。

昨天夫妻倆工作返家後，發現男童倒臥在床邊地上，疑似自己從床上摔落，立即送往亞東醫院，經搶救目前已轉往加護病房插管治療，院方發現男童身上有多處新舊瘀傷，通報警方前來釐清是否為家暴案件；警方調查時，男童父母表示，舊傷可能在外公外婆家時，因遭叔公不當管教造成。但經調閱通報紀錄，顯現父母疏於照顧兒童已非第一次。

新北市社會局回應，本案於昨天晚間接獲通報，幼兒昏迷無意識身上多處淤傷，社工到場評估後，已與警察單位報請地檢署偵辦，後續將配合醫療單位及司法單位釐清受傷原因、事件發生經過、過往照顧狀況、家屬照顧資源，目前以幼兒的醫療為優先考量，如家屬無法提供安全的照顧環境，不排除啟動緊急安置。