17歲芭蕾少女「瘦成皮包骨」只剩27公斤！　爸媽被判入獄

▲17歲少女體重僅約27公斤，相當於一名9歲女童。（圖／翻攝西澳地方法院）



記者吳美依／綜合報導

澳洲珀斯（Perth）一名少女已經17歲，體重竟然只有60磅（約27公斤），體態相當於9歲女童。她的父母被指控長期疏於照顧女兒，如今雙雙被判入獄。

CNN等外媒報導，少女17歲那一年住院時，體重只剩60磅，身體質量指數（BMI）僅12.5，遠低於18至25的健康範圍。她消瘦不堪，臉色蒼白，頭髮脆弱易斷，肌膚乾燥又脫皮，沒有任何進入青春期的跡象，而且明顯營養不良，已有心臟驟停甚至死亡的風險。

儘管女兒已經住院，2位家長竟然拒絕照心電圖、讓女兒插鼻胃管灌食的治療建議，終於引起醫師關注，也進一步導致當局介入，讓少女接受政府監護。

法官布雷克（Linda Black）表示，少女從小在家自學、接受母親的教導，唯有上芭蕾舞課時，才有機會與其他人來往，並且只被允許觀看幼童媒體內容，例如天線寶寶與湯瑪士小火車。

布雷克認為，儘管這對父母很愛女兒，但也確實多次偽造出生證明、謊報年齡，使其歲數與外表相符，顯然是為了掩蓋孩子營養不良的事實，「你們孤立了女兒，阻止她長大，不讓她按照自己應有的方式成長。你們確實把她當成小女孩，直到她已經遠遠超過應該長大的年紀。」

父親出庭時宣稱，女兒不僅非常挑食，而且堅持吃素，但一日三餐跟零食從沒少過。辯護律師帕克斯曼（Oliver Paxman）也說，被告並未試圖餓死親生骨肉，也沒有故意不給女兒吃東西，「他很愛、甚至溺愛他的女兒。她想吃多少，就可以吃多少。這起案例是關於素食飲食的營養不良。」

最終，2名被告僅承認偽造出生證明，但否認其他所有指控，今年1月分別被判入獄6.5年和5年。儘管如此，少女竟然寫信呼籲法官放過爸媽，因為她的生活完全依賴父母，「我非常愛我的父母。他們是我人生中最重要的人。如果我的父母去坐牢，我覺得我沒辦法應付這件事。」

不過，由於澳洲的隱私法律，這對父女與其女兒的姓名與身分，都不得公開。