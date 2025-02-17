　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

17歲芭蕾少女「瘦成皮包骨」只剩27公斤！　爸媽被判入獄

▲▼17歲芭蕾少女「瘦成皮包骨」只剩27公斤！　爸媽虐童被判入獄。（圖／翻攝西澳地方法院）

▲17歲少女體重僅約27公斤，相當於一名9歲女童。（圖／翻攝西澳地方法院）

記者吳美依／綜合報導

澳洲珀斯（Perth）一名少女已經17歲，體重竟然只有60磅（約27公斤），體態相當於9歲女童。她的父母被指控長期疏於照顧女兒，如今雙雙被判入獄。

CNN等外媒報導，少女17歲那一年住院時，體重只剩60磅，身體質量指數（BMI）僅12.5，遠低於18至25的健康範圍。她消瘦不堪，臉色蒼白，頭髮脆弱易斷，肌膚乾燥又脫皮，沒有任何進入青春期的跡象，而且明顯營養不良，已有心臟驟停甚至死亡的風險。

儘管女兒已經住院，2位家長竟然拒絕照心電圖、讓女兒插鼻胃管灌食的治療建議，終於引起醫師關注，也進一步導致當局介入，讓少女接受政府監護。

▲▼17歲芭蕾少女「瘦成皮包骨」只剩27公斤！　爸媽虐童被判入獄。（圖／翻攝西澳地方法院）

法官布雷克（Linda Black）表示，少女從小在家自學、接受母親的教導，唯有上芭蕾舞課時，才有機會與其他人來往，並且只被允許觀看幼童媒體內容，例如天線寶寶與湯瑪士小火車。

布雷克認為，儘管這對父母很愛女兒，但也確實多次偽造出生證明、謊報年齡，使其歲數與外表相符，顯然是為了掩蓋孩子營養不良的事實，「你們孤立了女兒，阻止她長大，不讓她按照自己應有的方式成長。你們確實把她當成小女孩，直到她已經遠遠超過應該長大的年紀。」

父親出庭時宣稱，女兒不僅非常挑食，而且堅持吃素，但一日三餐跟零食從沒少過。辯護律師帕克斯曼（Oliver Paxman）也說，被告並未試圖餓死親生骨肉，也沒有故意不給女兒吃東西，「他很愛、甚至溺愛他的女兒。她想吃多少，就可以吃多少。這起案例是關於素食飲食的營養不良。」

最終，2名被告僅承認偽造出生證明，但否認其他所有指控，今年1月分別被判入獄6.5年和5年。儘管如此，少女竟然寫信呼籲法官放過爸媽，因為她的生活完全依賴父母，「我非常愛我的父母。他們是我人生中最重要的人。如果我的父母去坐牢，我覺得我沒辦法應付這件事。」

不過，由於澳洲的隱私法律，這對父女與其女兒的姓名與身分，都不得公開。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯爸病逝！柯文哲弟弟「代捧牌位」前往私人會館
威力彩今晚飆14億！命理師點名「西元生年4尾數」有機會中獎
新光三越送搶修施工計畫書　都發局一看「5項沒寫」直接退件
快訊／竹聯幫主治喪委員75人名單曝光！王金平、柯建銘列主委
道路噴火「烈焰上竄2m」　現場驚人畫面曝
錢怡君挨罰轟警衝業績！　國道警曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

25歲女長期戴降噪耳機　耳朵出問題！無法上課、約會也泡湯

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

10萬公務員恐失業！　 越南政府提案「政府機構精簡案」

女模遭逼吸毒亡！中國金主逃跑「最重關10年」　泰國要抓人了

川普俄烏停火談判擬排除烏克蘭？澤倫斯基提「3條件」：否則不接受

17歲芭蕾少女「瘦成皮包骨」只剩27公斤！　爸媽被判入獄

中國客機ARJ21前進越南失利　「2認證」卡關無法載客

嚇阻北韓！美國陸軍將輪調「突襲者旅」至南韓　深化美韓軍事合作

迪士尼弄丟iPhone「5個月後奇蹟尋回」　釣出一票網友讚：神級服務

民宅天花板破洞探出「詭異手」　專家警告：千萬別靠近

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

25歲女長期戴降噪耳機　耳朵出問題！無法上課、約會也泡湯

獅子在路上趴趴走　遵守交通秩序完勝三寶

10萬公務員恐失業！　 越南政府提案「政府機構精簡案」

女模遭逼吸毒亡！中國金主逃跑「最重關10年」　泰國要抓人了

川普俄烏停火談判擬排除烏克蘭？澤倫斯基提「3條件」：否則不接受

17歲芭蕾少女「瘦成皮包骨」只剩27公斤！　爸媽被判入獄

中國客機ARJ21前進越南失利　「2認證」卡關無法載客

嚇阻北韓！美國陸軍將輪調「突襲者旅」至南韓　深化美韓軍事合作

迪士尼弄丟iPhone「5個月後奇蹟尋回」　釣出一票網友讚：神級服務

民宅天花板破洞探出「詭異手」　專家警告：千萬別靠近

快訊／柯爸病逝！柯文哲弟弟「代捧牌位」前往私人會館

惡鄰長期製造巨大噪音！男提告求償精神撫慰金贏了　判賠金額曝光

訪問／「觀光大使」圭賢敬業喊話：挖掘台灣小角落！　承諾更常見粉絲

25歲女長期戴降噪耳機　耳朵出問題！無法上課、約會也泡湯

李丞齡通過測試重返統一獅　蘇泰安告誡：規範要遵守

安格斯12星座一周運勢2／17-2／23　天秤腦補過頭、摩羯談感情面對現實

習近平見馬雲等企業家：希望胸懷報國志「先富促共富」

把高級訂製服穿上香水！14款約依印花、籐格紋任選　打造私人珍藏香氣

快訊／竹聯幫主治喪委員75人名單曝光！ 王金平、柯建銘列主委

GD回歸實感來了！「藍髮＋沖天炮頭」百變髮型再解鎖　全球巡演3月開唱

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

國際熱門新聞

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

女模遭逼吸毒裸身喪命　最後身影曝光

美俄18日舉行停火會談　烏克蘭未受邀請

即／南韓「全面中斷」DeepSeek下載！

網紅挑戰搭訕1000陸妹　已169人上鉤

溫泉裡開啪！北韓黨高層「浴場性接待」爽翻

美女作家再爆料：是馬斯克主動私訊我

日本戶籍國籍欄可記載「台灣」5月實施

川普惹怒加拿大　美加冰球賽大幹架

學霸槍手槍殺CEO「2個月獲980萬捐款」　被捕後首發聲明

天花板探出「詭異手」　專家警告：別靠近

黃仁勳心腹曝！為中國「設計晶片」市值破百兆

更多熱門

相關新聞

嫁妝不夠　她遭夫家「注射HIV病毒」

嫁妝不夠　她遭夫家「注射HIV病毒」

4歲網紅慘摔片挨轟！年賺天價網質疑：為流量虐童

4歲網紅慘摔片挨轟！年賺天價網質疑：為流量虐童

華航、澳洲飛行學院簽培訓協議　駐墨爾本辦事處力促台澳航空合作

華航、澳洲飛行學院簽培訓協議　駐墨爾本辦事處力促台澳航空合作

「出租女友」揭恩客1共通點太心碎

「出租女友」揭恩客1共通點太心碎

台南某補習班爆虐童！教育局：停招3個月

台南某補習班爆虐童！教育局：停招3個月

關鍵字：

虐待澳洲營養不良虐童

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

性福辦公室！員工上班自慰　效率大增

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

快訊／立委王世堅出車禍！重慶北路派出所前事故

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

iPhone 17最新爆料外型曝！　鏡頭模組大改

台積電美國廠3挑戰曝光　魏哲家坦言「我一把鼻涕、一把眼淚」

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面