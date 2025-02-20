豐原太平洋百貨春季化妝品節開跑　女王節特別企劃同步登場

▲豐原太平洋百貨「春季化妝品節」2/20(四)至3/9(日)盛大登場。（圖／豐原太平洋提供，以下同）

消費中心／綜合報導

春意盎然，美麗升級！豐原太平洋百貨「春季化妝品節」2/20(四)至3/9(日)盛大登場，集結各大專櫃品牌春季新品，讓消費者搶先體驗本季最新美妝潮流。活動期間，購買指定品類最高享7.3%回饋，還有會員滿額禮及38女王節限定優惠，為您的春日保養與妝容增添更多驚喜！

春季化妝品節期間，購買1F和9F化妝品區、2F和4F內睡衣區及7F芳香區商品，當日單筆滿3,500元即享會員點數10倍送，刷國泰世華信用卡更享雙重回饋禮，當日刷卡滿6600起即贈百貨禮券，最高加贈到800，刷國泰世華CUBE信用卡選擇樂饗購加Level1權益享2%回饋、Level2權益享3%回饋、Level3權益享最高3.3%回饋，讓消費更有價值。豐原太平洋百貨表示，各大專櫃品牌，無論是底妝或者保養品紛紛推出春季新品，在服裝換季的同時別忘了呵護您的肌膚，讓您在春日依然綻放極致美麗！

迎接春天的明媚時光，豐原太平洋百貨更特別準備實用又兼具美感的春日居家好禮，全館當日單筆滿3,000元即可兌換，讓百貨卡友們享受美麗的同時，也能妝點生活質感。2/20(四)至2/23(日)送多用途耐熱玻璃烤盤(2300ml)，採用耐熱玻璃材質，可承受-20度至400度的高溫烘烤，透明設計更方便查看食材狀態，附孟宗竹砧板，不僅可以切菜還可以作為托盤或擺盤，靈活運用於備料與保存，讓您料理更得心應手！2/28(五)至3/2(日)送白玉玻璃方碗二入組，透亮質感設計，為您的餐桌增添春日清新氛圍。

專屬女性的美麗盛典即將到來，豐原太平洋百貨在3/8(六)推出一日限定女王節禮遇，全館單筆消費滿2,000元，即贈「人氣超夯春上布丁蛋糕(原味)」乙顆，純純蛋香搭配蓬鬆柔軟濕潤的蛋糕體，為女王們的春日午後增添一份甜蜜儀式感。無論是與摯友分享，或獨自品味，都能讓這一天變得更加美好！快趁著春日好時光，來豐原太平洋百貨選購喜愛的美妝，同時享受38女王節專屬甜點禮遇，讓自己在春天綻放最耀眼的光采！