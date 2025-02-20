　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

豐原太平洋百貨春季化妝品節開跑　女王節特別企劃同步登場

豐原太平洋百貨春季化妝品節開跑　女王節特別企劃同步登場（圖／豐原太平洋提供）

▲豐原太平洋百貨「春季化妝品節」2/20(四)至3/9(日)盛大登場。（圖／豐原太平洋提供，以下同）

消費中心／綜合報導

春意盎然，美麗升級！豐原太平洋百貨「春季化妝品節」2/20(四)至3/9(日)盛大登場，集結各大專櫃品牌春季新品，讓消費者搶先體驗本季最新美妝潮流。活動期間，購買指定品類最高享7.3%回饋，還有會員滿額禮及38女王節限定優惠，為您的春日保養與妝容增添更多驚喜！

春季化妝品節期間，購買1F和9F化妝品區、2F和4F內睡衣區及7F芳香區商品，當日單筆滿3,500元即享會員點數10倍送，刷國泰世華信用卡更享雙重回饋禮，當日刷卡滿6600起即贈百貨禮券，最高加贈到800，刷國泰世華CUBE信用卡選擇樂饗購加Level1權益享2%回饋、Level2權益享3%回饋、Level3權益享最高3.3%回饋，讓消費更有價值。豐原太平洋百貨表示，各大專櫃品牌，無論是底妝或者保養品紛紛推出春季新品，在服裝換季的同時別忘了呵護您的肌膚，讓您在春日依然綻放極致美麗！

迎接春天的明媚時光，豐原太平洋百貨更特別準備實用又兼具美感的春日居家好禮，全館當日單筆滿3,000元即可兌換，讓百貨卡友們享受美麗的同時，也能妝點生活質感。2/20(四)至2/23(日)送多用途耐熱玻璃烤盤(2300ml)，採用耐熱玻璃材質，可承受-20度至400度的高溫烘烤，透明設計更方便查看食材狀態，附孟宗竹砧板，不僅可以切菜還可以作為托盤或擺盤，靈活運用於備料與保存，讓您料理更得心應手！2/28(五)至3/2(日)送白玉玻璃方碗二入組，透亮質感設計，為您的餐桌增添春日清新氛圍。

豐原太平洋百貨春季化妝品節開跑　女王節特別企劃同步登場（圖／豐原太平洋提供）

豐原太平洋百貨春季化妝品節開跑　女王節特別企劃同步登場（圖／豐原太平洋提供）

豐原太平洋百貨春季化妝品節開跑　女王節特別企劃同步登場（圖／豐原太平洋提供）

專屬女性的美麗盛典即將到來，豐原太平洋百貨在3/8(六)推出一日限定女王節禮遇，全館單筆消費滿2,000元，即贈「人氣超夯春上布丁蛋糕(原味)」乙顆，純純蛋香搭配蓬鬆柔軟濕潤的蛋糕體，為女王們的春日午後增添一份甜蜜儀式感。無論是與摯友分享，或獨自品味，都能讓這一天變得更加美好！快趁著春日好時光，來豐原太平洋百貨選購喜愛的美妝，同時享受38女王節專屬甜點禮遇，讓自己在春天綻放最耀眼的光采！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
威力彩16.5億！詹惟中曝「5類人中獎機會高」　行員驚呆
樂天女孩筠熹慘被騙！　百萬血汗錢沒了
獨／具俊曄無限期停工！　活動全取消
LIVE／中華隊備戰經典賽資格賽！　官方練習日全程直播
高雄國賓容積率1142％　重新評估結果出爐
快訊／逆轉！　陳怡君遭羈押禁見
台中外送員被撞死！　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯「在家吃麵」麵條買1送1！網羅台、日、義式　搭醬更省

豐原太平洋百貨春季化妝品節開跑　女王節特別企劃同步登場

做近視雷射？不如找到適合自己的視力矯正方法

7-11推巨大奶茶爆米花！連假搶攻MBTI話題「E人、I人專屬優惠」

7-11咖啡限時「買7送7」！思樂冰買1送1　228連假優惠來了

肯德基「A+B區」89元自由配加入3夯品　20種組合最低6折

7-11合作星宇打造「紅絲絨可可莓果霜淇淋」　連假享買1送1

直擊！金高千日醇再創風味　萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘

WBCQ明天開打！全台速食店「應援餐+超殺優惠」一次看

麥當勞推動3改革讓員工安心　7大QA回應外界質疑

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

【為什麼不是我QQ】兄妹人同時打電話給媽等待回撥　見妹手機響哥直接哭訴XD

小優遭閨蜜爆料淚崩：記取教訓　玥熹開撕「一副妳才受害者」

李浚赫重現劉恩浩台詞　連主持人都融化惹

八點檔女星黃瑄離婚..曝與前夫協議　游安順幫解圍虧「紅包要退費啊」

全聯「在家吃麵」麵條買1送1！網羅台、日、義式　搭醬更省

豐原太平洋百貨春季化妝品節開跑　女王節特別企劃同步登場

做近視雷射？不如找到適合自己的視力矯正方法

7-11推巨大奶茶爆米花！連假搶攻MBTI話題「E人、I人專屬優惠」

7-11咖啡限時「買7送7」！思樂冰買1送1　228連假優惠來了

肯德基「A+B區」89元自由配加入3夯品　20種組合最低6折

7-11合作星宇打造「紅絲絨可可莓果霜淇淋」　連假享買1送1

直擊！金高千日醇再創風味　萬象煙燻醇厚酒香一飲難忘

WBCQ明天開打！全台速食店「應援餐+超殺優惠」一次看

麥當勞推動3改革讓員工安心　7大QA回應外界質疑

頭一遭在走廊照X光！20年急診醫嘆：下次躺地插管可能是你

台南購物節消費破63億元　黃偉哲抽出300萬金磚大獎得主驚喜

全聯「在家吃麵」麵條買1送1！網羅台、日、義式　搭醬更省

台中新光三越氣爆28人遭資遣　勞動部：要求廠商說明事由

雙載機車闖紅燈、轎車超速…後座18歲女大生慘死！2駕駛下場曝

財政部定「北市單價120萬是豪宅」　鄉民疑：限貸令跟進嗎？

陸牙科遇耍賴客「補牙害我懷孕」？　竟是診所自導自演

金融行動創新法規調適平台 達成20項具體建議

曾總解釋沒選陳子豪、林盛恩　「下勾」陳宇宏補齊投手陣型

嘉義男2度朝警局丟酒瓶！玻璃大門被砸毀　各判處拘役50日

嘉義5歲童11天前才過生日　遇神壇惡火不幸喪命

消費熱門新聞

麥當勞推動3改革讓員工安心　7大QA回應外界質疑

咖啡買5送5、買10送10！超商經典賽優惠來了

大人的乖乖新品！草莓奶酒口味獨家開賣

全家貓之日自動門太萌！網為這幕折返融化了

速食店應援餐WBCQ優惠一次看

10元喝特大美式、熱卡布！超商買1送1省錢優惠

7-11咖啡買7送7、思樂冰買1送1

肯德基銅板優惠「A+B區$89」升級

7-11合作星宇航空打造「奢華霜淇淋」買1送1

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

好市多4月起加薪！最高級收銀員月薪可破6萬

必勝客超狂聯名牛肉火鍋比薩新上市

7-11咖啡濃萃、厚乳「買6送6」

更多熱門

相關新聞

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇

為慶祝元宵節及情人節的雙重佳節，豐原太平洋百貨在2/11(二)至2/16(日)於5樓活動區推出全新主題燈展，打造夢幻銀河系的星球燈飾，將浪漫的氛圍升華至極致。這場燈展不僅讓您仿佛置身於星際之中，更是與心愛的人共享美好時光的絕佳場所。

盛大回饋28%　豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益

盛大回饋28%　豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益

中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定

中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定

台中購物節同慶！豐原太百加碼抽十萬驚喜耶誕大禮包

台中購物節同慶！豐原太百加碼抽十萬驚喜耶誕大禮包

太平洋百貨週年慶第二波！年度最好康　搶購倒數

太平洋百貨週年慶第二波！年度最好康　搶購倒數

關鍵字：

豐原太平洋百貨女王節

讀者迴響

熱門新聞

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

威力彩飆16.5億！「3生肖、2臉型」中獎運高

曹興誠私密照說法三度改口！陳沂：自打臉太快

一線女星當小三　電視台總座偷吃長達30年

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片

周五鋒面直衝「3地雨最大」　下波冷氣團更凍

王偉忠長文悼念大S

抖音狂傳「戰酒店」　警密室揪出一票比基尼辣妹

立委林岱樺疑涉助理費案遭偵辦

大S樹葬確定延期！　具俊曄「最新聲明曝光」

星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」

蘋果新成員「 iPhone 16e」登場

即／涉詐助理費　林岱樺怒大喊：政治干預司法、司法干預初選

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」

更多

最夯影音

更多

Melody談大S哽咽：思念留在心裡

【泰格與雪兒】職業病犯了

【被捷運耽誤的歌手】結束魔力紅演唱會站務長開唱《愛如潮水》伴乘客等車

李準一蹲褲子破了！　攝影師敬業從跨下拍XD

嘉義神壇1亡3重傷！　英勇看護「衝火場抱出4歲童」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面