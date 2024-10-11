太平洋百貨週年慶第二波！年度最好康　搶購倒數

▲豐原太平洋百貨週年慶第二波10/10(四)~10/20(日)登場。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

豐原太平洋百貨週年慶9/26(四)正式開打以來氣勢如虹，業績超達成！今年更是打出「中區最殺回饋」、「比出國買還便宜」等話題，預購及開打首四日之加碼獨享驚喜禮吸引民眾一開店就來排隊兌換；天氣漸漸轉涼加上接下來的雙十節，化妝品專櫃紛紛推出年度必買限量組合，秋冬新品服飾也推出八折起的折扣，週年慶第二波10/10(四)~10/20(日)登場，持續衝刺今年業績。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「今年太平洋百貨不但點亮了全新的招牌，我們也持續引進知名品牌進駐，滿足顧客購物需求，為了感謝鄉親朋友給予高度的支持，同時也感謝顧客對33週年慶預購和首四日加碼驚喜禮的肯定，僅一天就全數熱烈兌換完畢，因此週年慶第二波好評再推出天天滿5仟送5佰，首四日滿2萬加碼再多送5佰，除了親切貼心的服務，更要讓大家感受到誠意滿滿的多重回饋，絕對是百貨最好康、比出國買還便宜！」

週年慶第二波，除了全館1-7樓+9樓(部份除外)當日滿5000送500累計贈送無上限，首四日超狂加碼滿2萬加送500之外，國泰世華信用卡也持續推出三重好禮，當日刷卡滿1萬3起即贈百貨禮券，最高加贈到4500；刷國泰世華CUBE信用卡當日滿2萬再加贈300；選擇樂饗購加Level 3權益再享3.3%回饋！

▲週年慶第二波滿仟送佰、首四日加碼。

▲週週驚喜卡友禮。

大受會員喜愛的週週卡友禮也推出新品，活動期間卡友當日於全館單筆滿3,000元即可限量兌換:10/10(四)~10/13(日)送涼拌、沾醬、燉補、清炒都適合的芝初拾香芝麻油；10/17(四)~10/20(日)送冷熱皆宜、耐熱400度的鍋寶淨透耐熱玻璃壺，數量有限先搶先贏！另外爸爸媽媽們最期待的萌萌寶寶爬行、迷你搬運工活動也在10/10(四)、10/19(六)登場，詳細資訊可上豐原太平洋百貨臉書粉絲專頁查詢，歡迎爸爸媽媽帶著寶貝記錄成長的可愛時刻！年度最好康搶購最後倒數，比出國買還便宜的機會就在豐原太平洋百貨週年慶！