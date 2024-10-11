　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

太平洋百貨週年慶第二波！年度最好康　搶購倒數

太平洋百貨週年慶第二波!年度最好康 搶購倒數（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨週年慶第二波10/10(四)~10/20(日)登場。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

豐原太平洋百貨週年慶9/26(四)正式開打以來氣勢如虹，業績超達成！今年更是打出「中區最殺回饋」、「比出國買還便宜」等話題，預購及開打首四日之加碼獨享驚喜禮吸引民眾一開店就來排隊兌換；天氣漸漸轉涼加上接下來的雙十節，化妝品專櫃紛紛推出年度必買限量組合，秋冬新品服飾也推出八折起的折扣，週年慶第二波10/10(四)~10/20(日)登場，持續衝刺今年業績。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示：「今年太平洋百貨不但點亮了全新的招牌，我們也持續引進知名品牌進駐，滿足顧客購物需求，為了感謝鄉親朋友給予高度的支持，同時也感謝顧客對33週年慶預購和首四日加碼驚喜禮的肯定，僅一天就全數熱烈兌換完畢，因此週年慶第二波好評再推出天天滿5仟送5佰，首四日滿2萬加碼再多送5佰，除了親切貼心的服務，更要讓大家感受到誠意滿滿的多重回饋，絕對是百貨最好康、比出國買還便宜！」

週年慶第二波，除了全館1-7樓+9樓(部份除外)當日滿5000送500累計贈送無上限，首四日超狂加碼滿2萬加送500之外，國泰世華信用卡也持續推出三重好禮，當日刷卡滿1萬3起即贈百貨禮券，最高加贈到4500；刷國泰世華CUBE信用卡當日滿2萬再加贈300；選擇樂饗購加Level 3權益再享3.3%回饋！

太平洋百貨週年慶第二波!年度最好康 搶購倒數（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲週年慶第二波滿仟送佰、首四日加碼。

太平洋百貨週年慶第二波!年度最好康 搶購倒數（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲週週驚喜卡友禮。

大受會員喜愛的週週卡友禮也推出新品，活動期間卡友當日於全館單筆滿3,000元即可限量兌換:10/10(四)~10/13(日)送涼拌、沾醬、燉補、清炒都適合的芝初拾香芝麻油；10/17(四)~10/20(日)送冷熱皆宜、耐熱400度的鍋寶淨透耐熱玻璃壺，數量有限先搶先贏！另外爸爸媽媽們最期待的萌萌寶寶爬行、迷你搬運工活動也在10/10(四)、10/19(六)登場，詳細資訊可上豐原太平洋百貨臉書粉絲專頁查詢，歡迎爸爸媽媽帶著寶貝記錄成長的可愛時刻！年度最好康搶購最後倒數，比出國買還便宜的機會就在豐原太平洋百貨週年慶！

ET快訊
快訊／「館長」健身房遭衝撞　判決出爐
搭電梯「5F高速下墜至1F」奪命片曝光　巴西人妻慘死
「天使眼淚」回來了！　美景曝光
百齡橋下「無頭浮屍」遭魚啃食　父親悲喊：中秋才相聚
快訊／參加左營萬年季　女小吃攤用餐突暈倒死亡
101煙火被說太短！賈永婕現身「揭贊助內幕」
陸29歲「超級學霸」橫空出世　「4博士＋2博士後」還有一堆碩

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

太平洋百貨週年慶第二波！年度最好康　搶購倒數

8大速食店「雙十優惠」懶人包！炸雞桶買1送1、比薩半價吃

咖啡、泰奶霜淇淋「買10送10」！超商雙十加碼優惠一次看

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

太平洋百貨週年慶第二波！年度最好康　搶購倒數

8大速食店「雙十優惠」懶人包！炸雞桶買1送1、比薩半價吃

咖啡、泰奶霜淇淋「買10送10」！超商雙十加碼優惠一次看

清邁水災撈到300公斤鯰魚5人才抱得動　飼主捐出「讓牠立功」

就差2秒！騎士搶快闖平交道挨罰6.7萬　辯閃車反被打臉

曝賴清德、韓國瑜國慶互動　矢板明夫：民主國家政治人物應有的風度

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

籲卓榮泰解決朝野僵局　李彥秀：政院傲慢心態不改恐難樂觀

馬英九嗆賴「新兩國論」臨時缺席國慶　綠委：沒高度也對韓國瑜很失禮

明晨還有一波低溫「北東偶有雨」　可能又有熱帶擾動

板橋浮洲成新北建設重點　議員黃淑君籲加速都市計畫檢討

韓國宣布12強賽35人培訓名單　亞運金牌11人入選

重現一雙鞋的故事　蔡麗青用誠心為老伯解決「腳患」

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

消費熱門新聞

拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」

麥當勞雙十限定「7大優惠券」

統一新開台南湖美商場！集結小7、星巴克超過千坪

摩斯漢堡「雙十優惠」一次看！

美式賣場獨家「AI乳霜」熱銷限定版　限時優惠快搶

全聯300元餐酒最夯！忠實客1年貢獻25萬

8大速食店「雙十優惠」懶人包！

月銷4千萬包威德益生菌史上最殺

2大平台明天凌晨0時起暫停22縣市外送服務

超商雙十優惠！咖啡、霜淇淋買10送10

麥當勞「香芋派」限時42天回歸

逛百貨週年慶刷國泰世華CUBE卡　最高享15.3%回饋

快訊／麥當勞APP當機了

肯德基雙十限定隱藏優惠大公開

更多熱門

相關新聞

預購開紅盤！太平洋百貨週年慶超殺回饋38%

預購開紅盤！太平洋百貨週年慶超殺回饋38%

豐原太平洋百貨週年慶氣勢如虹預購開出成長紅盤，緊接著9/26(四)~10/20(日)週年慶正式開打，今年祭出的豪禮七重送，送出中區最殺回饋38%！除了滿仟送佰累計贈送無上限，滿3萬最高再送11000，再加碼送品牌家電豪禮，還有國泰世華信用卡禮上加禮，推出太百獨家門檻滿額禮，最高贈送4500，以及週週驚喜卡友禮，多重回饋的豐原太平洋百貨週年慶，絕對比出國買更便宜！

周年慶預購會折扣最殺、組合最優

周年慶預購會折扣最殺、組合最優

百貨風向球周年慶出「每年秒殺組」

百貨風向球周年慶出「每年秒殺組」

迎戰週年慶　「大江」瞄準Z世代消費

迎戰週年慶　「大江」瞄準Z世代消費

誠品前8月終端營收成長20％　週年慶開跑估業績增3％

誠品前8月終端營收成長20％　週年慶開跑估業績增3％

關鍵字：

豐原太平洋百貨週年慶

讀者迴響

熱門新聞

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

快訊／國防部偵獲中共晚間9點50分發射火箭　高度位於大氣層外

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

新人突喊離職「原因驚呆他」！一票喊正常

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面