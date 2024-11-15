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中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定

中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定!（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲113年台中市「金饌獎」頒獎，豐原太平洋百貨共有10家店家從近10萬間餐飲業者中脫穎而出。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

113年台中市「金饌獎」授證典禮於11/8(五)隆重舉行，本次獲獎店家405家，豐原太平洋百貨共有10家店家從近10萬間餐飲業者中脫穎而出，領先超越所有百貨，榮獲比賽肯定殊榮！同時豐原太平洋百貨作為台中購物節的「5倍抽」合作店家，近年顧客在此消費抽中過豪宅、百萬現金等多項大獎，今年百貨顧客在台中購物節首抽更是開紅盤抽中iPhone 16，不愧是傳說中的中獎好福地！

豐原太平洋百貨表示：「金饌獎的參賽條件包括事前參加台中市食安處舉辦的衛生講習、確保食材快篩檢驗合格，以及通過專家學者的現場評核。符合以上GHP（良好衛生規範）條件的餐廳才有機會授獎。館內餐飲店家爭取到的獎項象徵豐原太平洋百貨對顧客的承諾，我們致力提供安全、舒適、安心、美味的用餐環境，未來也將持續努力，讓顧客食在安心。」

中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定!（圖／豐原太平洋百貨提供）

於台中購物節期間，豐原太平洋百貨也持續推出高達13.3%的回饋活動，11/14(四)~11/24(日)美人魚生日慶檔期全館1-7樓+9樓(部份除外)卡友當日累計消費滿5000送500，刷國泰世華信用卡更享三重好禮，當日刷卡滿6600起即贈百貨禮券，最高加贈到1500，刷國泰世華CUBE信用卡當日滿2萬再加贈300，選擇樂饗購加Level 3權益再享3.3%回饋。為鼓勵卡友回館消費，11/14(四)~11/17(日)加碼推出隱藏版限量卡友禮「在地老店調味好禮」，凡卡友當日消費累計滿3000元，即可兌換好禮四選一(喔熊玫瑰蜂蜜醋/味噌醬油/薄鹽醬油/有機烏醋)，限量250份。11/14(四)~12/20(五)，卡友於全館當日消費累計滿1000元(含)以上或扣吉利卡點數10點即可有抽獎機會，12/21(六)豐原太平洋百貨將加碼抽出一名幸運兒獨得十萬驚喜耶誕大禮包。

中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定!（圖／豐原太平洋百貨提供）

中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定!（圖／豐原太平洋百貨提供）

中獎福地豐原太平洋百貨　再度榮獲金饌獎肯定!（圖／豐原太平洋百貨提供）

作為豐原太平洋百貨的象徵，每年11月的「美人魚生日慶」總是帶來豐富活動。11/16(六)將舉辦海洋拼圖大賽，前三名可獲得限量版美人魚拼圖；11/23(六)則舉辦美人魚慶生會，與在地手工甜品工作坊合作，邀請大小朋友穿著海洋色系服裝，體驗美人魚限定版的DIY銅鑼燒，限量20組，卡友優惠報名費只需半價200元!此外， 11/8(五)~11/22(五)於官方粉絲專頁貼文留言「最想復刻的美人魚周邊贈禮」，還有機會抽中超實用的「可折疊棉麻雜物收納筒」。詳細活動資訊請至豐原太平洋百貨粉專或官網查詢。台中購物節期間，一起來太百為美人魚慶生，享受海洋般豐富的購物回饋與驚喜好禮！

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