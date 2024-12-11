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盛大回饋28%　豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益！

盛大回饋28%，豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益!（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲歡慶耶誕及跨年，豐原太平洋百貨推出最高達28%的購物回饋。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

為歡慶耶誕及跨年，豐原太平洋百貨推出最高達28%的購物回饋，將於12/12(四)～114/1/1(三)全館1-7樓+9樓(部份除外)卡友當日單筆消費滿3000送300，可累送。12/12(四)～12/31(二)刷國泰世華信用卡享三重好禮：當日刷卡滿6600起即贈百貨禮券，最高加贈1500、刷國泰世華CUBE信用卡當日滿2萬再加贈300，最高還享3.3%回饋！

為了讓顧客在年末採購同時享受節日驚喜，百貨更準備了多項高檻滿額禮，12/12(四)～12/15(日)卡友當日消費累計滿2萬加送【康寧】多功能不沾電火鍋、12/28(六)～114/1/1(三)滿1萬3加送【義大利喬凡尼】老樹純橄欖油禮盒。每週卡友於全館當日消費累計滿3,000元還可帶回專屬卡友禮：耶誕樹編織收納籃、耶誕陶瓷馬克杯以及達摩長壽平安味噌提盒，每週不同的驚喜就是要讓百貨會員們購開心！

盛大回饋28%，豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益!（圖／豐原太平洋百貨提供）

盛大回饋28%，豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益!（圖／豐原太平洋百貨提供）

盛大回饋28%，豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益!（圖／豐原太平洋百貨提供）

在回饋的同時，豐原太平洋百貨更以愛與希望為主題，傳遞節日暖意與正能量。今年特別由八樓人氣餐廳「肉多多火鍋」率先響應，於12/10(二)準備熱騰騰的鍋物邀請華山基金會的長輩來現場享用，讓這份溫暖從胃裡傳到心底更讓長輩們露出幸福的笑容。年末還有最暖心的特別企劃，即日起至114/1/3(五)豐原太平洋百貨首度與台中市立圖書館總館合作，在一樓服務台推出「舊書回收計畫」，除了鼓勵民眾回收舊書，更為捐書的百貨卡友準備了獨家優惠，藉此鼓勵延續書籍的價值與愛心，讓耶誕節不僅溫馨更有意義。

盛大回饋28%，豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益!（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲八樓人氣餐廳「肉多多火鍋」12/10當天準備了熱騰騰的鍋物邀請華山基金會的長輩享用。

盛大回饋28%，豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益!（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨首度與台中市立圖書館總館合作推出「舊書回收計畫」。

此外，即日起至12/20(五)，豐原太平洋百貨更要送百貨卡友一份耶誕大禮，只要卡友於全館當日消費累計滿1000元(含)以上或扣吉利卡點數10點即可參加12/21(六)在美人魚鐘廣場舉行的耶誕抽獎活動。當日將現場抽出一名幸運兒獨得十萬驚喜耶誕大禮包，還有一系列豐富又有趣的耶誕活動等著大朋友、小朋友們來參與，一起為節日增添更多歡笑與回憶！

盛大回饋28%，豐原太平洋百貨耶誕加碼不忘做公益!（圖／豐原太平洋百貨提供）

這個耶誕節，讓我們把知識與愛心傳遞到需要的人手中，如同美人魚鐘廣場上的白色耶誕樹一般，為顧客帶來希望、夢想與快樂。12/ 15(日)前拍下豐原太平洋百貨的白色耶誕樹於官方粉專貼文留下照片更有機會抽中「陽光橘子-20吋行李箱」。今年耶誕節就在豐原太平洋百貨的白色耶誕樹下，留下最溫暖的耶誕回憶吧！

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