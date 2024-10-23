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台中購物節同慶！豐原太百加碼抽十萬驚喜耶誕大禮包

台中購物節同慶！豐原太百加碼抽十萬驚喜耶誕大禮包 （圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨與台中購物節強強聯手，滿滿優惠為購物節增添更多亮點。 （圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

第六屆「台中購物節」10/24(四)正式起跑，歷五屆登錄發票加總合計超過仟億，帶動大量商機，今年豐原太平洋百貨也與台中購物節強強聯手，除了百貨消費發票登錄享5倍抽，還推出同等優惠的卡友點數5倍回饋活動，並且加碼再抽十萬驚喜耶誕大禮包！讓消費者不僅僅是購物抽獎試手氣，還有誠意滿滿的優惠，為購物節增添更多亮點。

豐原太平洋百貨表示：「去年台中購物節的百萬獎金得主之一就是來自太平洋百貨，我們期待今年可以延續好運、把大獎留在豐原。今年我們除了成為台中購物節的消費5倍抽合作店家，也推出百貨卡友點數5倍送活動。為了鼓勵所有市民及遊客來豐原太平洋百貨消費，我們在12/21(六)將加碼抽出十萬驚喜大禮包，獎項的豐富程度更是史上最狂！」

台中購物節同慶！豐原太百加碼抽十萬驚喜耶誕大禮包 （圖／豐原太平洋百貨提供）

台中購物節期間，顧客登錄百貨消費發票即享5倍抽的機會，百貨更加碼推出10/24(四)~11/10(日)全館1-7樓+9樓(部份除外)當日滿2000元卡友點數5倍送，搭配國泰世華信用卡選擇樂饗購再享3.3%回饋，讓購物更划算。除此之外，百貨再加碼10/24(四)~12/20(五)活動期間卡友於全館當日消費累計滿1000元(含)以上或扣吉利卡點數10點即可兌換一組電子摸彩券序號，以此類推，12/21(六)將抽出一名幸運兒獨得十萬驚喜耶誕大禮包！

台中購物節同慶！豐原太百加碼抽十萬驚喜耶誕大禮包 （圖／豐原太平洋百貨提供）

此外，10/26(六)太平洋百貨與豐原廟東復興商圈再度攜手合作，舉辦年度盛事「YA光派對，豐原搞什麼」萬聖嘉年華，相關報名資訊可上豐原廟東復興商圈FB粉絲專頁查詢。每年豐原的萬聖節活動都吸引超過上千人次參加，今年活動一路將從當天的15:00到20:30，不但有「貪吃鬼YA市」萬聖市集、「貪吃鬼之YA」討糖趣、「搗蛋鬼YA光派對」踩街亂舞大遊行，還有「YA光萌鬼之星」萬聖變裝比賽，豐原太平洋百貨更同步在官方粉絲專頁直播，讓線上參與的觀眾留言抽好禮！

台中購物節同慶！豐原太百加碼抽十萬驚喜耶誕大禮包 （圖／豐原太平洋百貨提供）

台中購物節同慶！豐原太百加碼抽十萬驚喜耶誕大禮包 （圖／豐原太平洋百貨提供）

而實際走訪豐原太平洋百貨可以發現，在五樓兒童服飾玩具及電梯內也佈置了應景的萬聖節氣氛，10/26(六)、10/27(日)、10/31(日)三天還有五樓專屬討糖活動。在10/27(日)卡友當日消費滿1000元還可以到B2兌換拍貼機免費拍攝一次，有萬聖節裝扮再加送神秘禮物乙份!號招大小朋友們，今年萬聖節一定要來豐原，和貪吃鬼搗蛋鬼們一起度過一個難忘的萬聖節YA光派對吧！

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