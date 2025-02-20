7-11合作星宇打造「紅絲絨可可莓果霜淇淋」　連假享買1送1

▲「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」合作星宇航空，推出2款奢華冰品「紅絲絨甜心派冰淇淋」、「紅絲絨可可莓果酷聖霜霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」首度攜手星宇航空，以紅絲絨蛋糕為靈感，推出2款奢華冰品，「紅絲絨甜心派冰淇淋」、「紅絲絨可可莓果酷聖霜霜淇淋」，現點現做最快不到1分鐘就能品嚐。即日起至4月1日每周五六日使用指定支付「第二件半價」，2月28日至3月2日連假期間更享「買1送1」！

▲「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」合作星宇航空，推出「紅絲絨甜心派冰淇淋」、「紅絲絨可可莓果酷聖霜霜淇淋」。（圖／業者提供）

「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」即日起至4月1日推出「紅絲絨甜心派冰淇淋」，以美式風格為靈感，由紅絲絨醬絲＋絲滑奶香結合而成，再拌入焦糖蓮花餅乾，濃郁可可帶甜莓果香，與焦糖肉桂香融合，色澤宛如紅寶石，視覺與味蕾雙重享受。

▼「紅絲絨甜心派冰淇淋」。（圖／業者提供）

另外，美式基因的「酷聖霜」霜淇淋已拓展至70間店，這次同樣攜手星宇航空，即日起至4月1日推出「紅絲絨可可莓果」口味，美式經典紅絲絨蛋糕化身霜淇淋，加上莓果汁香氣與可可粉香味融合，添加酷聖石香奶基底，入口具天鵝絨般絲滑醇厚口感。

▲新品「立頓雙桃果茶」、「美式經典熱狗堡」。（圖／業者提供）



聯名飲品更搭配星宇航空4個美國航點「洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略」為主題，推出「立頓雙桃果茶」，選用美國加州當地生產的水蜜桃及櫻桃，完整果實去籽後真空濃縮，香氣迷人，酸甜適中。

同步推薦「美式經典熱狗堡」，即日起軟法麵包堡配方全面升級，微波加熱後軟Q不濕，夾著熱狗、均勻撒滿紫洋蔥和爽脆酸黃瓜，一口咬下肉香與櫸木煙燻風味滿溢，佐以經典番茄醬和黃芥末調味，味蕾大滿足。

▲新品霜淇淋還有第二件半價、買1送1。（圖／業者提供）



●限時第二件半價、買1送1

為了讓更多人品嚐現做冰品甜點盛宴，7-ELEVEN 酷聖石複合店「紅絲絨甜心派冰淇淋」、「紅絲絨可可莓果酷聖霜霜淇淋」，還有「雪淋霜藍莓起司」霜淇淋，即日起至4月1日每周五六日，「3oz冰淇淋」享全口味「第二件半價」；而「酷聖霜、雪淋霜霜淇淋」全口味，使用icash 2.0或icash Pay支付享「第二件半價」。

此外，2月28日至3月2日連假期間，「3oz冰淇淋」全口味享「買1送1」；「酷聖霜、雪淋霜霜淇淋」全口味使用icash 2.0、icash Pay支付享「買1送1」，甜點控可趁機一次滿足。

★全家紅豆牛奶霜淇淋

▲全家聯名哆啦A夢，推出全新口味「紅豆牛奶霜淇淋」，限定杯款超可愛。（圖／全家提供）

全家則是聯名日本超人氣「哆啦A夢」，以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，推出「紅豆牛奶霜淇淋」。

選用台灣產紅豆泥入料，甜度恰到好處，搭配濃郁牛奶，入口即化的綿密口感，尤其適合重乳愛好者。綜合口味則搭配定番「莊園牛奶」口味，在濃郁紅豆香氣的基礎上，注入層次豐富的奶香。

▲全家以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，推出「紅豆牛奶霜淇淋」。（圖／全家提供）

全家門市即日起至2月23日，會員限定買霜淇淋不限口味，加5元多一支。全家APP「隨買跨店取」也推出應援優惠，諧音「就一起」集氣，Fami!ce霜淇淋49元系列「25杯917元（75折）」。