7-11推「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊！文具、居家、巨絨毛玩偶都有

▲7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「TOM and JERRY」湯姆貓與傑利鼠85周年了！7-ELEVEN 集結人氣角色湯姆貓、傑利鼠、小不點泰菲，開發超過50款限量周邊，文具用品、搥背棒、擦手巾、行動電源、巨無霸人形存錢筒、T-Shirt等都有，2月19日下午3點起快閃購。

7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，2月19日下午3點起至3月2日，門市櫃台開放預購。3月3日起推出集點購，期間消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點可加價購1款。

▲文具周邊超萌。（圖／業者提供）

此波周邊多達50款，文具、居家用品、絨毛玩偶等都有，其中「公仔造型文具」有造型蝴蝶結剪刀、毛毛蟲釘書機、鬆餅捲尺，3入一組加價購599元，單款199元。「貼紙製造機」Tom and Jerry 人氣角色一次擁有，內含40種不同圖案，共160張，加價購 249元。

▲多款周邊居家、外出用品都有。（圖／業者提供）

趣味實用周邊有「5吋絨毛娃娃音效槌子」共2款（湯姆貓款、傑利鼠款），人氣鐵鎚造型，搥打時會發出卡通音效，「立體公仔絨毛搥背棒」人氣角色絨毛造型，質感木棒輕搥按摩放鬆，兩款加價購199元。

實用包包、購物袋，保冷袋等有「立體公仔造型保冷袋」、「造型絨毛玩偶收納購物袋」299元，「限量傑利鼠造型萬用包」是傑利鼠大臉經典造型，可拆式背帶設計，矽膠包拉鍊開口設計，399元。

▲立體保冷袋超實用又可愛。（圖／業者提供）

騎士外出必備安全帽有湯姆貓款、傑利鼠款，台灣製造，通過 CNS標準認證，三扣環設計，安全頭圍約60-62cm，加價購799元。

▲外出安全帽、隨行杯都有。（圖／業者提供）

增添居家氛圍有「療癒植物瓶」傑利鼠款、泰菲款，不需天天澆水，輕鬆打造綠意小角落，加價購199元。「限量立體布偶觸控小夜燈」立體布偶可取出，10段式及無極調光模式，內建鋰電池，可使用約4-36小時，加價購599元。

▲「療癒植物瓶」傑利鼠款、泰菲款，不需天天澆水。（圖／業者提供）

「擦手巾2入組」經典變形系列可愛造型，精緻繡花圖案不易掉毛，299元。「可愛浴巾2入組」傑利鼠與泰菲一次擁有，柔軟觸感吸水力強，適合沐浴後擦拭，499元。

3C周邊有「傑利鼠絨毛公仔手機背夾」、「犀牛盾透明手機殼」、「立體公仔行動電源」、「犀牛盾AirPods Pro2耳機殼」、「犀牛盾固架MAX手機支架」等。

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

另有粉絲必收「TOM and JERRY大存錢筒」，湯姆貓、傑利鼠造型，快閃購1999元至2499元。「經典變身角色公仔盲盒」有9款角色（含隱藏版），可單盒或整套購買，快閃購299元/款，套組快閃購2399元/組。亮點收藏則有「湯姆貓史萊哲林造型公仔」結合哈利波特元素，快閃購1199元。

▲▼多款公仔、盲盒等收藏。（圖／業者提供）

喜歡動畫則可收「TOM and JERRY貓鼠大作戰盲盒」，還原經典場景；「TOM and JERRY經典MOMENT盲盒」同樣都是9款角色（含隱藏版），適合居家/辦公室擺放收藏，快閃購350元/款。

更有多款服飾，包括「CACO服飾系列」短袖T恤、中長襪、「WILDMEET服飾系列」 短袖上衣、「FOOTER中長襪」，把湯姆貓與傑利鼠穿在身上。

▼7-11「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購2月19日開跑。（圖／業者提供）

★全家X哆啦A夢

全家近來合作超人氣「哆啦A夢」推出主題活動，除了以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，開賣「紅豆牛奶霜淇淋」，還有多款獨家包裝商品。

▲▼全家「貓之日」與哆啦A夢合作。（圖／業者提供）

同時搶攻寵物商機，即日起至3月4日，超過百項指定寵物商品任選「2件79折」、「4件75折」優惠；2月每周五六日在會員APP優惠趣，推出熱銷寵物商品「買1送1」搶券。「寵物集章趣」還可換寵物商品購物金與人氣貓罐；「滿額加價購」可加購哆啦A夢周邊。