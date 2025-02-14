　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11推「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊！文具、居家、巨絨毛玩偶都有

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

▲7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「TOM and JERRY」湯姆貓與傑利鼠85周年了！7-ELEVEN 集結人氣角色湯姆貓、傑利鼠、小不點泰菲，開發超過50款限量周邊，文具用品、搥背棒、擦手巾、行動電源、巨無霸人形存錢筒、T-Shirt等都有，2月19日下午3點起快閃購。

7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，2月19日下午3點起至3月2日，門市櫃台開放預購。3月3日起推出集點購，期間消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點可加價購1款。

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

▲文具周邊超萌。（圖／業者提供）

此波周邊多達50款，文具、居家用品、絨毛玩偶等都有，其中「公仔造型文具」有造型蝴蝶結剪刀、毛毛蟲釘書機、鬆餅捲尺，3入一組加價購599元，單款199元。「貼紙製造機」Tom and Jerry 人氣角色一次擁有，內含40種不同圖案，共160張，加價購 249元。

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

▲多款周邊居家、外出用品都有。（圖／業者提供）

趣味實用周邊有「5吋絨毛娃娃音效槌子」共2款（湯姆貓款、傑利鼠款），人氣鐵鎚造型，搥打時會發出卡通音效，「立體公仔絨毛搥背棒」人氣角色絨毛造型，質感木棒輕搥按摩放鬆，兩款加價購199元。

實用包包、購物袋，保冷袋等有「立體公仔造型保冷袋」、「造型絨毛玩偶收納購物袋」299元，「限量傑利鼠造型萬用包」是傑利鼠大臉經典造型，可拆式背帶設計，矽膠包拉鍊開口設計，399元。

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

▲立體保冷袋超實用又可愛。（圖／業者提供）

騎士外出必備安全帽有湯姆貓款、傑利鼠款，台灣製造，通過 CNS標準認證，三扣環設計，安全頭圍約60-62cm，加價購799元。

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

▲外出安全帽、隨行杯都有。（圖／業者提供）

增添居家氛圍有「療癒植物瓶」傑利鼠款、泰菲款，不需天天澆水，輕鬆打造綠意小角落，加價購199元。「限量立體布偶觸控小夜燈」立體布偶可取出，10段式及無極調光模式，內建鋰電池，可使用約4-36小時，加價購599元。

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

▲「療癒植物瓶」傑利鼠款、泰菲款，不需天天澆水。（圖／業者提供）

「擦手巾2入組」經典變形系列可愛造型，精緻繡花圖案不易掉毛，299元。「可愛浴巾2入組」傑利鼠與泰菲一次擁有，柔軟觸感吸水力強，適合沐浴後擦拭，499元。

3C周邊有「傑利鼠絨毛公仔手機背夾」、「犀牛盾透明手機殼」、「立體公仔行動電源」、「犀牛盾AirPods Pro2耳機殼」、「犀牛盾固架MAX手機支架」等。

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

另有粉絲必收「TOM and JERRY大存錢筒」，湯姆貓、傑利鼠造型，快閃購1999元至2499元。「經典變身角色公仔盲盒」有9款角色（含隱藏版），可單盒或整套購買，快閃購299元/款，套組快閃購2399元/組。亮點收藏則有「湯姆貓史萊哲林造型公仔」結合哈利波特元素，快閃購1199元。

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

▲▼多款公仔、盲盒等收藏。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

喜歡動畫則可收「TOM and JERRY貓鼠大作戰盲盒」，還原經典場景；「TOM and JERRY經典MOMENT盲盒」同樣都是9款角色（含隱藏版），適合居家/辦公室擺放收藏，快閃購350元/款。

更有多款服飾，包括「CACO服飾系列」短袖T恤、中長襪、「WILDMEET服飾系列」 短袖上衣、「FOOTER中長襪」，把湯姆貓與傑利鼠穿在身上。

▼7-11「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購2月19日開跑。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「TOM and JERRY 85周年生日同樂會」快閃購，集結50款周邊。（圖／業者提供）

★全家X哆啦A夢

全家近來合作超人氣「哆啦A夢」推出主題活動，除了以哆啦A夢最愛的紅豆銅鑼燒為靈感，開賣「紅豆牛奶霜淇淋」，還有多款獨家包裝商品。

▲▼全家「貓之日」與哆啦A夢合作。（圖／業者提供）

同時搶攻寵物商機，即日起至3月4日，超過百項指定寵物商品任選「2件79折」、「4件75折」優惠；2月每周五六日在會員APP優惠趣，推出熱銷寵物商品「買1送1」搶券。「寵物集章趣」還可換寵物商品購物金與人氣貓罐；「滿額加價購」可加購哆啦A夢周邊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麻六記找「汪大菲」救火直播帶貨！
iPhone用戶們注意！一設定恐招駭客
大降溫！　又有2波冷氣團
本來和麵包店約好　新光三越氣爆後...他接1通電話：這樣的員
新光三越氣爆！他曝14樓影城員工「第一時間反應」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11推「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊！文具、居家、巨絨毛玩偶都有

「貓咪土司、貓尾巴生乳捲」開賣！超商推出「貓之日」優惠

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

信義區新「三強鼎立」　統一董娘引進全球最大星巴克

遠東Garden City進駐大巨蛋　拼100億營收

LaLaport插旗南港　恐造成「交通地獄」

超商咖啡買10送10、7-11精品美式買2送2　情人節優惠一次看

4大速食店情人節美食+優惠一次看！可可火山披薩、炸雞桶下殺5折

全家霜淇淋、零食買1送1！情人節滿額「廚房紙巾、鮮乳」免費送

粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

#新光三越 12樓 #氣爆 #空拍 畫面曝 1樓廣場、鄰近道路滿目瘡痍

民眾曝「恐怖氣爆當下」她手抖拍影片：以為要扁掉了

【台中新光三越氣爆】11樓櫃姐逃生曝內部慘況

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

蔡英文飆車！　把吉伊卡哇燈籠改裝越野車狂暴衝

7-11推「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊！文具、居家、巨絨毛玩偶都有

「貓咪土司、貓尾巴生乳捲」開賣！超商推出「貓之日」優惠

外送平台「夜市必點3夯品」地瓜球上榜！寧夏夜市自取享71折優惠

信義區新「三強鼎立」　統一董娘引進全球最大星巴克

遠東Garden City進駐大巨蛋　拼100億營收

LaLaport插旗南港　恐造成「交通地獄」

超商咖啡買10送10、7-11精品美式買2送2　情人節優惠一次看

4大速食店情人節美食+優惠一次看！可可火山披薩、炸雞桶下殺5折

全家霜淇淋、零食買1送1！情人節滿額「廚房紙巾、鮮乳」免費送

粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

蘋果春季發表會來了！iPhone SE 4 等更多新品將亮相

汪小菲遭禁…麻六記找「汪大菲」救火直播帶貨！網驚：太像了笑死

新光三越氣爆1傷患北轉林口長庚　總計11人仍住院「5人在加護」

台積電出手救英特爾　外媒存疑曝「2擔憂 」

大牙情人節做飯給尪吃　「結婚五年首下廚」累喊：再也不敢

TOYOTA「第3代氫燃料系統」2／19發表！續航升級、MIRAI有望迎改款

壯壯解放比基尼「翻開褲子」露出小丁！　環抱惡犬網羨：好想當狗

乖乖牌程予希勇敢追愛　直球問「你喜歡我嗎？」驚呆施柏宇

新竹代理市長邱臣遠率團訪問新加坡　聚焦青年交流、數位治理、城市發展

桃園燈會辛苦執勤！分局長送巧克力　過不一樣的西洋情人節

違法施工釀新光三越氣爆　董事長吳東昇趕赴館內待3小時

消費熱門新聞

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

全家霜淇淋、零食買1送1！經典賽周邊開賣

10元喝美式、拿鐵！超商省錢優惠一次看

百貨蛇年開戰　信義區新三強鼎立

粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」亮相

4大速食店情人節美食+優惠一次看

Garden City進駐大巨蛋拼百億營收

你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？

LaLaport插旗南港恐造成交通地獄

應援美食買1送1！超商「經典資格賽優惠」一次看

摩斯櫻花季4款夢幻新品一次看

更多熱門

相關新聞

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

看準毛小孩寵物經濟越來越夯，同步迎接日本流行的2月22日「貓之日」，超商紛紛推出活動！7-11首度針對貓之日，集結全店精品、寵物生活用品、特色食飲等推出優惠，多項商品「第二件6折、買2送1」，還獨家開發新品「貓咪糖片土司」、「貓尾巴焦糖生乳捲」搶攻貓奴的心。

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

全家霜淇淋、零食買1送1！經典賽周邊開賣

全家霜淇淋、零食買1送1！經典賽周邊開賣

應援美食買1送1！超商「經典資格賽優惠」一次看

應援美食買1送1！超商「經典資格賽優惠」一次看

Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」亮相

Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」亮相

關鍵字：

湯姆貓與傑利鼠7-11全家

讀者迴響

熱門新聞

台知名女主播不倫車震！

高雄骨科名醫猝逝　寒流來襲不適急救無效

打算今年結婚！女樓管氣爆亡　男友領遺體悲憤捶桌

家屬批「為何找小女生監工」三越回應

氣爆發生盧秀燕第一反應問這句　對話曝

賈永婕參加「大S告別聚會」

氣爆後跪地CPR！天使情侶現身還原恐怖現場

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

郭書瑤「日本穿透視衣」超巨上圍包不住

新光氣爆！「沒火光、沒焦」大票共鳴：很怪

新光三越氣爆！消防員取5瓶水沒人結帳　超商店長霸氣回應

三越死者高樓噴飛落地？消防局回應

川普凌晨宣布對等關稅計畫　賴清德明天一早召開國安高層會議因應

獨／碎屍魔弟遭通緝！藏身處僅離兇宅700m

史上最慘百貨事故！　30年前「三豐百貨」倒塌502死

更多

最夯影音

更多

【感謝這些英雄】台中新光三越氣爆「樓下一幕」民眾幫CPR搶救

值勤結束遇新光三越氣爆　救護車秒call支援鳴笛趕援

#搜救犬 到場尋找受困者！ 逐層搜索 #台中 #新光三越

成人間煉獄！ #氣爆 4死6命危 #台中 #新光三越 今緊急 #封館

#台中 #新光三越 驚傳 #氣爆 爆炸聲傳2公里外1女斷氣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面