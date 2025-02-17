全家推哆啦A夢「記憶吐司」、肉球奶油包！超商貓之日優惠一次看

▲全家慶祝「貓之日」，集結鮮食、優惠、公益行動等，讓人融化在貓咪的可愛魅力中。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻「222貓之日」貓奴與寵物商機，全家推出「喵咪肉球奶油包」、「貓貓尾巴捲蛋糕」主題甜點，還攜手哆啦A夢合作「記憶深刻奶油土司」。同時旗下「FamiPets」寵物品牌也集結多項寵物零食、生活用品。

▲全家推出造型可愛的「喵咪肉球奶油包」、「貓貓尾巴捲蛋糕」。（圖／業者提供）

●喵系甜點

全家歡慶2月22日「貓之日」，集結鮮食新品、商品優惠、公益行動、店舖宣傳佈置，讓人融化在貓咪的可愛魅力中。2月19日起將推出造型可愛的「喵咪肉球奶油包」，以貓掌為設計概念，搭配紐西蘭天然奶油、馬達加斯加香草籽醬、澳洲海鹽所製成的香草奶霜，打造鹹甜交織、清新口感。

「貓貓尾巴捲蛋糕」以綿密蛋糕體搭配無鹽奶油霜，捲出貓尾巴般的可愛條紋造型，吸睛度十足。最吸睛還有「記憶深刻奶油土司」，以哆啦A夢的經典道具「記憶吐司」為靈感，使用澳洲無鹽奶油，土司質地細緻帶微Q彈感，呈現令人記憶深刻的奶油香，多款「喵系美食」視覺味覺兼顧，增添趣味性、療癒氛圍。

▲全家結合門市、線上「全家行動購」，提供便利的寵物商品。（圖／全家提供）

●搶攻寵物商機

全家也瞄準寵物陪伴商機，結合超過4300間門市、旗下電商「全家行動購」，提供便利的寵物商品。更推出「FamiPets寵物品牌」持續對應毛孩家庭需求，打造巷口不打烊的寵物店，導入小規格貓狗罐頭、肉泥、零食等多元品項，包含加好寶、貓倍麗、西莎、野性魅力、CIAO等知名品牌，品項持續擴增。

▲「全家行動購」寵物專區蒐羅約300項寵物商品，一鍵下單。（圖／業者提供）

「全家行動購」寵物專區蒐羅約300項寵物商品，毛孩的飲食、清潔、保健、娛樂，一站購足、輕鬆下單，就能到鄰近全家取貨，也可選擇宅配服務送到家。響應222貓之日，即日起至3月11日於「全家行動購」寵物專區，消費滿1,299元，即可登記抽500元東森寵物美容住宿券。

●全家寵物公益行動



全家更結合公益行動、趣味店舖宣傳海報，2月19日至3月18日，凡購買寵物商品任1件，即可獲得1積分，達30萬積分，全家將捐贈總價值超過20萬元貓咪糧食給「好好善待動物協會」，幫助流浪動物獲得溫飽。

▲▼「全家康陽店」還設計巨大貓咪佈置。（圖／業者提供）



同時更設計4款「浪愛回家」店舖宣傳海報，於電動門貼上正在找家的浪貓，搭配貓咪介紹資訊、QR code，可導連到認養頁面，幫助貓咪有機會找到安穩的家。另外還有以「喵星語」製成貓咪專屬宣傳海報，並附上翻譯供貓奴們閱讀。「全家康陽店」還設計巨大貓咪佈置，趣味又吸睛。

★7-11「貓之日優惠」

7-11針對貓之日，集結全店精品、寵物生活用品、特色食飲等推出優惠。即日起至3月4日，全台門市超過百項指定寵物商品「任選享第2件6折」。

▲7-11首度推出「貓之日」相關優惠。（圖／業者提供）

7-11更首次在貓之日開發兩款烘焙甜點新品，獨家推出貓臉造型「貓咪糖片土司」，包裝上有隻可愛胖橘貓，烘烤過後酥脆的土司，均勻塗抹奶油後，灑上糖粒，酥酥脆脆，美味可口，售價39元。

另一款「貓尾巴造型焦糖生乳捲」，用經典橘貓紋路製成經典生乳捲，鬆軟蛋糕體拌入焦糖風味鮮奶油內餡，售價49元。

▲▼7-11推出烘焙新品「貓咪糖片土司」、「貓尾巴焦糖生乳捲」。（圖／業者提供）

同步寵物用品、零食優惠，包括CIAO啾嚕肉泥「加10元多1件」；人氣品牌貓倍麗餐盒、汪喵星球點心罐、凍乾零食、怪獸輕肉泥「買2送1」；SHEBA罐頭系列「第2件20元」等。同時獨家推出迪士尼限量預購用品，犬貓皆可使用。