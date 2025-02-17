7-11咖啡「買6送6」來了！濃萃、厚乳期間限定「免費升特大杯」

▲2月19日起7-11濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，買大杯還能「免費升級特大杯」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN觀察2021年起推出的「濃萃系列」咖啡銷量逐年成長，而年輕族群、社會新鮮人偏愛奶香較厚的「厚乳拿鐵」，2月19日起除了推出特大杯濃萃系列與厚乳拿鐵「買6送6」，當日至3月4日還享「大杯免費升級成特大杯」，加量不加價。

▲7-11濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵推出特大杯，還有鮮食新品「Homeal x CoCo壱番屋奶油咖哩雞肉飯」。（圖／業者提供）

7-11咖啡品牌「CITY CAFE」持續因應市場趨勢，滿足不同消費者需求，2021年起推出濃萃系列，銷量逐年呈現成長，去年更成長3成以上。

同時業者也發現，年輕族群、社會新鮮人偏愛奶香口味較厚的拿鐵，特地將奶量加量20%推出「厚乳拿鐵」，提供消費者完整拿鐵結構飲品。

7-11 指出，觀察過去3年來，「特大杯」與「濃萃系列」連續成長7成以上，看好越來越多人喜愛又濃又厚的咖啡風味，CITY CAFE 自2月19日起推出「特大杯濃萃系列」、「特大杯厚乳拿鐵」，至3月4日前還可享「大杯免費升級特大杯」，加量不加價。

▲7-11濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵限時「買6送6」。（圖／業者提供）

為慶祝特大杯系列上市，APP「OPENPOINT行動隨時取」自2月19日至2月28日也推出超殺「買6送6」優惠組合，每日每位會員限購2組：

CITY CAFE特大濃萃美式買6送6 (每日限量2萬組)。

CITY CAFE特大濃萃拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。

CITY CAFE特大厚乳拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。

▲7-11指定沖泡咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

此外為迎接第二波開學季，即日起至3月4日，推出多款指定精補品「第2件5折」、沖泡咖啡「買1送1」、指定冷藏乳飲品「第2件10元」，瓶/罐裝咖啡、果汁以及飲品最低「第2件5折起」等優惠。

限定門市「時尚文具專區」也推出各式筆款、筆組、日本進口文具、筆記本等，超過200種文具選擇，即日起至3月4日推出指定商品「任選買3送1」。

▲▼限定門市「時尚文具專區」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）



★全家多元早餐、咖啡優惠

全家迎接開學開工季，針對學生族與上班族推出一系列早餐新品，再度合作「沈早俱樂部」聯名三明治，3款創意口味「海鹽花生可可」、「草莓奶油」、「蛋蛋嘉年華」搭配指定飲料只要59元。另有其他組合優惠，價格49元、59元、69元、79元都有。

▲全家聯名「沈早俱樂部」再推三明治新品，早餐搭配飲料只要銅板價。（圖／業者提供）



除此之外，全家今（17日）也有一日限定「周一單品日」，「大杯單品美式」2杯110元，相當於55折。「大杯特濃美式」2杯65元，約6折起。「大杯單品拿鐵」2杯120元，55折起。「大杯特濃拿鐵」2杯75元，58折起。

▲全家每周一單品日，咖啡2杯55折起。（圖／業者提供）