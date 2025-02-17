　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11咖啡「買6送6」來了！濃萃、厚乳期間限定「免費升特大杯」

▲▼7-11超商優惠，濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

▲2月19日起7-11濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，買大杯還能「免費升級特大杯」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN觀察2021年起推出的「濃萃系列」咖啡銷量逐年成長，而年輕族群、社會新鮮人偏愛奶香較厚的「厚乳拿鐵」，2月19日起除了推出特大杯濃萃系列與厚乳拿鐵「買6送6」，當日至3月4日還享「大杯免費升級成特大杯」，加量不加價。

▲▼7-11超商優惠，濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

▲7-11濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵推出特大杯，還有鮮食新品「Homeal x CoCo壱番屋奶油咖哩雞肉飯」。（圖／業者提供）

7-11咖啡品牌「CITY CAFE」持續因應市場趨勢，滿足不同消費者需求，2021年起推出濃萃系列，銷量逐年呈現成長，去年更成長3成以上。

同時業者也發現，年輕族群、社會新鮮人偏愛奶香口味較厚的拿鐵，特地將奶量加量20%推出「厚乳拿鐵」，提供消費者完整拿鐵結構飲品。

7-11 指出，觀察過去3年來，「特大杯」與「濃萃系列」連續成長7成以上，看好越來越多人喜愛又濃又厚的咖啡風味，CITY CAFE 自2月19日起推出「特大杯濃萃系列」、「特大杯厚乳拿鐵」，至3月4日前還可享「大杯免費升級特大杯」，加量不加價。

▲▼7-11超商優惠，濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

▲7-11濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵限時「買6送6」。（圖／業者提供）

為慶祝特大杯系列上市，APP「OPENPOINT行動隨時取」自2月19日至2月28日也推出超殺「買6送6」優惠組合，每日每位會員限購2組：

CITY CAFE特大濃萃美式買6送6 (每日限量2萬組)。
CITY CAFE特大濃萃拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。
CITY CAFE特大厚乳拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。

▲▼7-11超商優惠，濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

▲7-11指定沖泡咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

此外為迎接第二波開學季，即日起至3月4日，推出多款指定精補品「第2件5折」、沖泡咖啡「買1送1」、指定冷藏乳飲品「第2件10元」，瓶/罐裝咖啡、果汁以及飲品最低「第2件5折起」等優惠。

限定門市「時尚文具專區」也推出各式筆款、筆組、日本進口文具、筆記本等，超過200種文具選擇，即日起至3月4日推出指定商品「任選買3送1」。

▲▼7-11超商優惠，濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

▲▼限定門市「時尚文具專區」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

▲▼7-11超商優惠，濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

★全家多元早餐、咖啡優惠

全家迎接開學開工季，針對學生族與上班族推出一系列早餐新品，再度合作「沈早俱樂部」聯名三明治，3款創意口味「海鹽花生可可」、「草莓奶油」、「蛋蛋嘉年華」搭配指定飲料只要59元。另有其他組合優惠，價格49元、59元、69元、79元都有。

▲全家聯名「沈早俱樂部」再推三明治新品，早餐搭配飲料只要銅板價。（圖／業者提供）

除此之外，全家今（17日）也有一日限定「周一單品日」，「大杯單品美式」2杯110元，相當於55折。「大杯特濃美式」2杯65元，約6折起。「大杯單品拿鐵」2杯120元，55折起。「大杯特濃拿鐵」2杯75元，58折起。

▲全家每周一單品日，咖啡2杯55折起。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女國道未繫安全帶挨罰！不滿提告：我胸部大會破皮
21歲女接客亡！裸身陳屍曼谷飯店　最後身影曝光
柯爸離世　陳佩琪曝3張合照悼：懷念您
爆用爛木瓜！日春執行長「1個月前文章」被挖　網：很會說話藝術
快訊／柯爸病逝！柯媽媽「邊走邊掉淚」悲赴殯儀館
快訊／咖哩大神超猛神射秀　奪2025全明星賽MVP
快訊／大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了
柯爸反對柯文哲從政　228事件失去父親「不想再失去兒」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11咖啡「買6送6」來了！濃萃、厚乳期間限定「免費升特大杯」

好市多4月起加薪！最高級收銀員月薪可破6萬　徵才時間曝光

麥當勞APP本周優惠出爐！蛋捲冰淇淋買1送1、中薯免費送

知名會員制賣場新品首次優惠折248　美國醫生推薦的頂級純淨藻油 高優質Omega-3新選擇 ! 只到3／2

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

《大叔》「最美童星」24歲金賽綸身亡　酒駕沉寂2年半「復出作變遺作」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

50歲謝金燕半夜嗑炒飯　曝「吃不胖祕訣」

Rain高雄演唱會為大S默哀　不捨前輩具俊曄：請為他加油

【5分鐘紅燈】向警反應：全世界因為我而通行（？

7-11咖啡「買6送6」來了！濃萃、厚乳期間限定「免費升特大杯」

好市多4月起加薪！最高級收銀員月薪可破6萬　徵才時間曝光

麥當勞APP本周優惠出爐！蛋捲冰淇淋買1送1、中薯免費送

知名會員制賣場新品首次優惠折248　美國醫生推薦的頂級純淨藻油 高優質Omega-3新選擇 ! 只到3／2

「柯爸」柯承發辭世　吳靜怡發文悼念：謝謝曾經分享給我的一切

慶元宵！西螺福興宮狂湧1.1萬人　 北港燈會延長展期至3月2日

「柯爸」病逝享耆壽94歲　朱立倫：盼柯文哲、柯家人節哀珍重

王仁甫、季芹夫妻飛日本挑戰！　正式達成喜宣布「多了一個新身分」

針對《幻獸帕魯》？任天堂申請23項專利...幾乎全被駁回

巨胸寫真女星不倫黨主席！　醜聞曝光消失3月卻爆紅…寫真集賣光

勇鷹高教機首次失事　漢翔：全力配合調查

台中市府工地遭竊！小偷「軟骨功」鑽30cm小縫　剪電纜賤賣2萬

嘆柯爸等不到柯文哲離開看守所　徐巧芯悼念：藍白共同改革司法

守護公民罷免權、捍衛民主程序　民進黨成立律師團

明道情人節親自挑花送老婆　兒子一看吃醋：都沒給我買！

消費熱門新聞

好市多4月起加薪！最高級收銀員月薪可破6萬

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話

知名會員制賣場新品首次優惠折248　美國醫生推薦的頂級純淨藻油

麥當勞APP本周優惠一次看

7-11咖啡濃萃、厚乳「買6送6」

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

新光三越提供1100萬補償金給罹難家屬

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

百貨蛇年開戰　信義區新三強鼎立

全家霜淇淋、零食買1送1！經典賽周邊開賣

你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？

LaLaport插旗南港恐造成交通地獄

7-11「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊

粿粿當媽仍少女感滿分！「海芙音波」助力青春狀態

更多熱門

相關新聞

7-11「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊

7-11「湯姆貓與傑利鼠」50款周邊

「TOM and JERRY」湯姆貓與傑利鼠85周年了！7-ELEVEN 集結人氣角色湯姆貓、傑利鼠、小不點泰菲，開發超過50款限量周邊，文具用品、搥背棒、擦手巾、行動電源、巨無霸人形存錢筒、T-Shirt等都有，2月19日下午3點起快閃購。

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

7-11獨家推出貓咪吐司、貓尾生乳捲

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

超商咖啡買10送10、全家可可9杯299元

全家霜淇淋、零食買1送1！經典賽周邊開賣

全家霜淇淋、零食買1送1！經典賽周邊開賣

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

超商情人節咖啡買10送10、買5送2

關鍵字：

咖啡優惠7-11全家

讀者迴響

熱門新聞

台北天空凌晨驚傳「詭異夜吼」！　多人嚇醒：超級可怕

快訊／「柯爸」柯承發今早離世

侯怡君太入戲暴打小三！楚宣身上瘀青全忍下

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

大台北凌晨「詭異夜吼」嚇醒大票人！　來源疑找到了

反骨成員傳訊「安慰Joeman」咪妃傻眼

「冷舌伸到台灣」　下波更濕更強凍更久

喝太醉把窗戶當門！新北女當場墜樓

把握好天氣！　明轉雨「下最大」地區曝

台88深夜死亡車禍！一人身首異處死亡

大台北凌晨傳「詭異夜吼」！雙北消防局回應了

女模陪睡遭逼吸毒！「全裸陳屍」曼谷飯店

擺交通錐遭撞噴又被多車輾斃　目擊者驚：斷成3截

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 他秒拒絕

台中百貨稽查　抓到1美食區瓦斯外洩

更多

最夯影音

更多

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面