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全家加碼咖啡集氣優惠！「23杯917元」諧音就一起　零食5折開吃

▲▼全家經典資格賽優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家應援經典資格賽，集結零食、飲料、咖啡優惠齊發。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

2025世界棒球經典賽資格賽即將開打，為了陪民眾一起幫中華隊加油，全家便利商店今（19日）再公布加碼優惠，APP隨買跨店取推出咖啡、霜淇淋組合價「917元」，諧音「就一起」集氣，像是特大經典美式23杯917元，相當於66折，讓球迷和咖啡控趁便宜買起來。

▲▼全家便利商店經典資格賽優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家特大杯Let’s Café換上限定杯款，推出組合優惠價917元。（圖／業者提供）

●全家咖啡「917元」集氣優惠

全家APP隨買跨店取推出咖啡應援優惠，諧音「就一起」集氣，2月21日上午10點起至2月25日連續5天，咖啡、私品茶、霜淇淋等「集氣價917元」：

Let's Café特大經典美式，23杯917元（原價1杯60元，66折）。 
Let's Café特大經典拿鐵，19杯917元（原價1杯70元，69折）。
Let's Café大單品美式，14杯917元（原價1杯100元，66折）。
Let's Café大單品拿鐵，12杯917元（原價1杯110元，70折）。
私品茶65元飲品（口味任選），23杯917元（61折）。
Fami!ce霜淇淋49元系列，25杯917元（75折）。

（註：每位會員限購2組，兌換期限至2025年12月25日。）

●LINE好友轉轉樂「零食5折起」

全家會員LINE官方帳號也推出「應援轉轉樂活動」，2月19日起至3月4日，會員可在官方LINE遊戲介面抽「優惠酷碰券」，每位會員每日可玩一次，包含豆漿、甜筒、洋芋片等追球賽好配的點心，最低可享「5折優惠」。

LINE轉轉樂酷碰券優惠品項：

茉莉茶園熱帶水果紅茶：單件特價18元（原價30元）。
光泉高鈣鮮豆漿：單件特價21元（原價35元）。
杜老爺特級冰淇淋甜筒：單件特價25元（原價45元）。
波的多濃厚蚵仔煎洋芋片：單件特價27元（原價35元）。
乖乖玉米脆條—蝦乖乖：單件特價13元（原價25元）。
厚醬起司蘇打餅：買一送一（單件原價49元）。

▲▼全家經典資格賽優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲「全家行動購」販售多款中華隊獨家周邊，包括應援法批、球服、球帽、加油棒等。（圖／業者提供）

●全家取票美式半價喝

全家便利商店與「2025年世界棒球經典賽資格賽」合作，成為獨家取票通路，即日起全台全家「FamiPort機台」領取球賽票券，憑票根可享「Fami!ce霜淇淋」不限口味單支39元、Let’s Café小杯「單品美式29元」等優惠。

●經典賽中華隊獨家周邊

「全家行動購」販售多款中華隊獨家周邊，包括應援法批、球服、球帽、加油棒等，更有CT AMAZE女孩們的周邊抱枕、應援毛巾等，限量品將於2月25日陸續出貨，數量有限，售完為止。

此外，全家Let’s Café特大杯杯款、FamiCollection茶飲，也換上「2025年世界棒球經典賽資格賽」的期間限定包裝。

▲▼全家經典資格賽優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲咖啡、茶飲等換上限定包裝。（圖／業者提供）

●外送優惠、抽75吋大電視

看準觀賽不想出門需求，全家外送平台「FamiNow」即日起至3月4日，單筆消費滿149元，即可享「外送0元運費」優惠。其中SOHOT炎選話題商品「桶裝炸雞」，即日起也能透過「FamiNow」外送，全雞腿桶或全雞腿排兩種桶餐（8入）原價472元，FamiNow外送享320元優惠。

▼全家外送炸雞桶優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店經典資格賽優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

全家這次再祭出大電視抽獎，即日起至3月4日，凡於實體店舖或「FamiNow」外送平台單筆消費滿200元，結帳時出示會員條碼或報會員，就可獲得「應援抽獎趣」抽獎券一張（可累贈），有機會抽中75吋大電視。只要中華隊勝出一場賽事，就加碼再抽一台。

★7-ELEVEN應援優惠

▲7-11特大杯濃萃咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」。（圖／業者提供）

7-11 慶祝濃萃、厚乳拿鐵「特大杯」規格上市，APP「OPENPOINT行動隨時取」2月19日至2月28日推出「買6送6」超殺組合，每日每位會員限購2組：

CITY CAFE特大濃萃美式買6送6 (每日限量2萬組)。
CITY CAFE特大濃萃拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。
CITY CAFE特大厚乳拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。

此外，在經典資格賽期間，7-11 將於全台指定1500家門市Live直播中華隊場次，也祭出全店優惠，各種觀賽美食、飲料齊發。近50款冷凍即食微波品項「任選2件95折、4件88折」，超過百款指定飲料祭出「買1送1、第二件5折起」。

▲7-11推出經典資格賽應援優惠。（圖／業者提供）

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