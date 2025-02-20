比爾蓋茲示警年輕人注意4事「非常可怕」：智力資源將變免費

▲比爾蓋茲認為年輕一代應特別關注四大挑戰，包括氣候變遷、不受控制的人工智慧、核戰與疾病傳播。（圖／翻攝自比爾蓋茲臉書）

圖文／CTWANT

微軟創辦人比爾蓋茲近日接受 Stripe 共同創辦人帕特里克科里森（Patrick Collison）採訪時表示，當今世界面臨的風險較過去更加複雜，年輕一代應特別關注四大挑戰，包括氣候變遷、不受控制的人工智慧、核戰與疾病傳播。

比爾蓋茲回顧自己年輕時的憂慮，坦言當時最擔心的問題僅限於核戰。然而如今全球面臨的風險已遠遠超過這個範疇。他指出，除了核武威脅，氣候變遷、生物恐怖主義與流行病，以及人工智慧的發展與管理問題，都是現代社會不得不正視的重大議題。

比爾蓋茲強調，社會的兩極分化也是一個不容忽視的挑戰，並指出年輕世代普遍對這些問題感到憂心。他過去曾多次表達對這些全球議題的關注，並在2023年的部落格文章中提到，隨著家庭的壯大，他對於推動世界變得更美好的願望也日益強烈。他寫道：「孫子的出生讓我更深刻思考如何確保未來變得更好，無論是在政治、健康還是氣候領域。」

儘管憂心未來挑戰，比爾蓋茲依然對科技發展帶來的潛在解決方案抱持樂觀態度。他認為，儘管有些人擔憂人工智慧可能帶來災難性影響，但其實人工智慧可以被有效運用來解決社會問題，例如補足當前醫療與教育領域的人才短缺。他表示，「我們缺乏足夠的醫療專家、數學導師以及能夠處理複雜問題的人才，人工智慧能夠幫助填補這個缺口，並且在未來某個時間點，智力資源將變得幾乎免費。」

比爾蓋茲最後強調，儘管世界面臨諸多挑戰，他仍相信未來的人們將享有更美好的生活，他樂觀看待科技與創新帶來的進展，例如對抗阿茲海默症、肥胖症，甚至根除愛滋病、小兒麻痺、麻疹和瘧疾，「只要我們能夠正確應對這些重大問題，未來的世界將比現在好得多。」

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